獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

記者翁子涵／台北報導

知名歌手坣娜於16日因病去世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，不過據知情人士透露，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世，令人不捨，堅強的她，卻總是獨扛身體不適，甚至要親友保密消息，足見她的溫暖與體貼，至今友人都仍不敢相信噩耗。

1993年坣娜參加完金鐘獎慶功宴後獨自駕車，豈料竟被酒駕車輛攔腰撞上，巨大衝擊力讓整輛車子變成V字型，導致她內臟移位、記憶喪失，甚至還留下語言障礙等嚴重後遺症，坣娜坦言，記憶喪失是後遺症之一，常覺得人生好幾段記憶是不見的、刪除掉的，甚至曾叫不出眼前姊姊的名字，大感挫折在房間痛哭，叫家人給她3天時間，想好好接受自己的身體狀況。

坣娜還提到閱讀上的障礙，「看所有中文字都是框框」，完全唸不出相對的發音，靠著每天早上固定練習，才讓狀況改善。而車禍後第4年，她更驚覺自己罹患憂鬱症，站在舞台上表演時，數度動念想「跳下去」，後來才透過瑜珈學習和病痛相處，進而考取教師執照，找到生活樂趣。

坣娜最後也在2018年與「四星國際」董事長薛智偉結婚，丈夫身家逾新台幣280億元，是知名百億富商，婚後她淡出演藝圈，投入瑜伽修行與健康品牌經營，生活低調且專注於心靈成長，不料，據鄭怡發文透露，友人表示坣娜最終是病逝在丈夫身旁，令人唏噓，《ETtoday星光雲》也掌握消息坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。

