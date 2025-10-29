快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望
記者潘慧中／綜合報導
范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」對此，王子稍早道歉回應了，「超過了朋友間應有的界線。」
▲▼王子道歉了。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）
王子開頭先誠懇表示：「不好意思佔用大家時間，但關於今日各界的關心，想和大家說明並致歉。對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意。」
面對外界指控，王子澄清他並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」
▲范姜彥豐控訴王子破壞了自己的家庭。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）
王子進一步解釋事情的經過，他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」
王子最後表達深切的反省，承諾會改進自己的行為與態度，「未來我會更謹慎，反省並改進自己。很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。」最後，他鄭重向受影響的當事人與親友致歉，「再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」
王子IG全文：
不好意思佔用大家時間
但關於今日各界的關心
想和大家說明並致歉
對當事人造成困擾
也讓許多人失望
向當事人
以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意
我不是破壞家庭關係的人
這也不是一段長久隱瞞的情感
更不存在任何不當企圖或預謀
在得知女方協議離婚的過程中
從一個單純傾聽者漸漸過度關心
超過了朋友間 應有的界線
雖出於心疼與關心
但不是應有的表達方式
錯誤就是錯誤 沒有藉口
未來我會更謹慎
反省並改進自己
很抱歉讓支持我的朋友擔心失望
再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友
致上我最誠懇的歉意
對不起
讀者迴響