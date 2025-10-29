快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望

記者潘慧中／綜合報導

范姜彥豐29日公開點名王子（邱勝翊）介入他與粿粿的婚姻，「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫！」對此，王子稍早道歉回應了，「超過了朋友間應有的界線。」

▲▼王子道歉了。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



[廣告]請繼續往下閱讀...

王子開頭先誠懇表示：「不好意思佔用大家時間，但關於今日各界的關心，想和大家說明並致歉。對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意。」

面對外界指控，王子澄清他並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」

▲范姜彥豐控訴王子破壞了自己的家庭。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）



王子進一步解釋事情的經過，他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

王子最後表達深切的反省，承諾會改進自己的行為與態度，「未來我會更謹慎，反省並改進自己。很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。」最後，他鄭重向受影響的當事人與親友致歉，「再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」

王子IG全文：

不好意思佔用大家時間

但關於今日各界的關心

想和大家說明並致歉

對當事人造成困擾

也讓許多人失望

向當事人

以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意

我不是破壞家庭關係的人

這也不是一段長久隱瞞的情感

更不存在任何不當企圖或預謀

在得知女方協議離婚的過程中

從一個單純傾聽者漸漸過度關心

超過了朋友間 應有的界線

雖出於心疼與關心

但不是應有的表達方式

錯誤就是錯誤 沒有藉口

未來我會更謹慎

反省並改進自己

很抱歉讓支持我的朋友擔心失望

再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友

致上我最誠懇的歉意

對不起