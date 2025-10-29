范姜彥豐「婚後房產」在粿粿名下！工作室帳戶她掌控…陷經濟危機

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐29日透過影片公開指控妻子粿粿出軌，且出軌對象是藝人王子邱勝翊。他透露粿粿自從美國回來後態度大轉變，多次求和都無用，更提到曾被粿粿引導去簽放棄婚後財產分配的條約，在家人阻止下沒有簽。

▲范姜彥豐指控粿粿婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐表示，自從發現粿粿從美國回來後態度轉變，數度求和，但是粿粿態度更變本加厲，他的身心狀態因此處在極度不健康的狀態。他更驚爆指出，雙方溝通過程中，粿粿甚至利用他想要維繫婚姻的心態，「刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約」，因為家人發現異狀，推測事情不單純所以阻止了他。隨後更因此看到粿粿與王子明確出軌的證據。

▲范姜彥豐透露被粿粿刻意引導簽放棄婚後財產分配。（圖／翻攝自IG）

而范姜彥豐與粿粿協商長達4個月，他指控粿粿在這段期間仍與王子往來密切，且因為無法公開雙方婚姻現況，他的個人形象受損，工作全數停擺，經濟陷入困難，並直指婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，加上過去工作結案的收入，其工作室帳戶也由粿粿控制，因此他無法取回。

▲范姜彥豐、粿粿婚後共同負擔的房產，登記在粿粿名下。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐工作室帳戶由粿粿控制，自己工作結案的收入無法取回。（圖／翻攝自IG）

范姜彥豐接連承受巨大的壓力，在沒有經紀公司的幫助下，選擇獨自站出來面對兩人。