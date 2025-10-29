鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場　網瘋喊：原地出道！

▲考拉。（圖／取自考拉小紅書）

圖文／CTWANT

鍾麗緹最近帶著兩個女兒一同現身時尚雜誌活動，再度成為全場焦點！

其中年僅15歲的小女兒考拉(Cayla)以一襲粉銀花朵禮服亮相，甜美又高挑的氣質驚艷全網，她那身「芭蕾公主風」短裙結合立體花瓣設計，不只襯托出修長美腿，也展現青春氣息滿滿的仙氣感，讓人一看就難忘。

▲（圖／取自考拉小紅書、鍾麗緹小紅書）

活動照一曝光，考拉的妝容照與特寫瞬間在社群瘋傳！微捲長髮搭配粉色系眼妝、粉嫩唇色，整體造型乾淨又夢幻，被網友大讚「遺傳媽媽的甜又性感」、「氣質根本神複製鍾麗緹」，還有人驚呼：「才15歲就172公分，根本可以原地出道！」連替她化妝的造型師都在社群分享幕後照，直誇這次的「莓果派對妝發」完美襯出她的五官立體與皮膚透亮度，留言區更是清一色誇讚「太漂亮了」、「皮膚像發光」、「美得像CG」。

▲（圖／取自化妝師王崇小紅書）

▲（圖／取自化妝師王崇小紅書）

雖然才15歲，但考拉已經展現強大鏡頭感與明星氣場，從禮服、妝容到神態都散發自然自信！這回母女三人一同出席VOGUE盛典，被封為「最強基因組合」，更讓外界期待考拉未來是否會正式進入娛樂圈。

▲（圖／取自鍾麗緹小紅書）

