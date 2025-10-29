ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Energy「閃兵」代價近億元！他跌落神壇…擁6代言恐遭索鉅額賠償金

圖文／鏡週刊

Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金

▲Energy成員書偉（右二）、坤達（左一）因閃兵，唱片公司做出全員休團到明年6月的決定。左二Toro、左三阿弟、右一牛奶。（圖／翻攝自書偉臉書）

細數他們的工作內容，下週要擔任Avantgardey在台演出嘉賓，11月15日南北貳路音樂節，11月28日在深圳、11月30日在成都舉辦「馬上去」演唱會，目前都已確定取消，但或許事發突然，至今尚未湧現退票潮。只是Energy中影響最甚的，應屬坤達，他憑藉一路以來的優質形象與累積的綜藝人氣，算了算擁有高達6項個人代言，包含桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.cink 達特聖克、晶核影武者、妮維雅。

坤達被爆閃兵案「五月就收到傳票」，老婆柯佳嬿挺夫回嗆。

▲坤達被爆閃兵案「五月就收到傳票」，老婆柯佳嬿挺夫回嗆。（圖／翻攝自坤達IG）

業界人士指出，坤達若最終裁定涉案，不僅面臨廠商的切割下架，還可能被品牌方要求鉅額的「形象賠償金」；他的老婆柯佳嬿難免受到影響，IG湧入網友留言「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」對此，她親上火線反擊：「並沒有收過，已截圖。」罕見且即刻澄清，清楚地表達了自己的立場。



