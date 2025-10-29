「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！ 　寵妻「愛女冠雙姓」寶寶名字藏愛意

記者蕭采薇／綜合報導

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出喜訊，悄悄晉升為人父！這位深受全球粉絲喜愛的男星，過去對於感情生活向來低調，和妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）也極少在社群曬恩愛。不過兩人傳出已在近期迎來家庭新成員，並同時繼承了父母的姓氏。

▲「美國隊長」克里斯伊凡，和妻子艾芭巴普蒂絲塔升格爸媽。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TMZ》報導，克里斯伊凡與妻子艾芭巴普蒂絲塔，已於日前迎來他們的第一個女兒。根據出生證明，女嬰出生時間為10月24日的下午1點27分，取名為艾瑪葛雷絲（Alma Grace），並同時繼承了父母的姓氏，即為「巴普蒂絲塔-伊凡」（Baptista-Evans），而非使用常見的直接採用父姓，也看得出克里斯伊凡的妻子的愛護與尊重。

消息一出立刻引發各界關注。兩人於去年九月低調完婚，當時便引發外界對於他們何時傳出喜訊的期待。今年夏天，這對CP的粉絲帳號曾發布了一條歡慶父親節推文，當時便開始有謠言流傳，而艾芭的父親路易斯當時也曾留言「親愛的克里斯，輪到你了！」也讓這對夫妻有了愛的結晶的消息再次引發討論。

如今克里斯伊凡從銀幕上的超級英雄，轉變為現實生活中的新手爸爸，無疑為他的人生開啟嶄新篇章，粉絲們也紛紛獻上祝福，期待這位「美國隊長」展現不同面向的父愛。