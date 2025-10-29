ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2025 MAMA直播出爐！
「5個小撇步」幫你準時起床
家寧新片「被抓包刪文重PO」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許紹雄 佘詩曼 謝沛恩 家寧 annbae 裴安 柯震東 婁峻碩

「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！ 　寵妻「愛女冠雙姓」寶寶名字藏愛意

記者蕭采薇／綜合報導

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出喜訊，悄悄晉升為人父！這位深受全球粉絲喜愛的男星，過去對於感情生活向來低調，和妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）也極少在社群曬恩愛。不過兩人傳出已在近期迎來家庭新成員，並同時繼承了父母的姓氏。

▲「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出喜訊，和妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）升格爸媽。（圖／達志影像／美聯社）

▲「美國隊長」克里斯伊凡，和妻子艾芭巴普蒂絲塔升格爸媽。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TMZ》報導，克里斯伊凡與妻子艾芭巴普蒂絲塔，已於日前迎來他們的第一個女兒。根據出生證明，女嬰出生時間為10月24日的下午1點27分，取名為艾瑪葛雷絲（Alma Grace），並同時繼承了父母的姓氏，即為「巴普蒂絲塔-伊凡」（Baptista-Evans），而非使用常見的直接採用父姓，也看得出克里斯伊凡的妻子的愛護與尊重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出立刻引發各界關注。兩人於去年九月低調完婚，當時便引發外界對於他們何時傳出喜訊的期待。今年夏天，這對CP的粉絲帳號曾發布了一條歡慶父親節推文，當時便開始有謠言流傳，而艾芭的父親路易斯當時也曾留言「親愛的克里斯，輪到你了！」也讓這對夫妻有了愛的結晶的消息再次引發討論。

如今克里斯伊凡從銀幕上的超級英雄，轉變為現實生活中的新手爸爸，無疑為他的人生開啟嶄新篇章，粉絲們也紛紛獻上祝福，期待這位「美國隊長」展現不同面向的父愛。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

克里斯伊凡Chris Evans美國隊長漫威艾芭巴普蒂絲塔Alba Baptista

推薦閱讀

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪急曬律師聲明反擊

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪急曬律師聲明反擊

4小時前

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

11小時前

峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因：沒辦法控制

峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因：沒辦法控制

8小時前

王仁甫5個月甩肉8公斤！再踏上自我挑戰旅程　放閃季芹：是一個動力

王仁甫5個月甩肉8公斤！再踏上自我挑戰旅程　放閃季芹：是一個動力

4小時前

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

15小時前

前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

3小時前

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

9小時前

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

5小時前

蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

2小時前

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！　貼臉放閃互動超甜

YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！　貼臉放閃互動超甜

10小時前

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

1小時前

黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

4小時前

熱門影音

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

看更多

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前24

「美國隊長」克里斯伊凡當爸了！ 　寵妻「愛女冠雙姓」寶寶名字藏愛意

1小時前21

50歲蔡淑臻「俏麗雙馬尾」被讚爆！　本人笑：有史以來最素「合理懶散」

2小時前30

蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」糗事過程曝

3小時前81

前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

4小時前30

黃國倫自爆「隱瞞腎結石當兵2次」　親揭遭退訓內幕

4小時前48

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪急曬律師聲明反擊

4小時前21

王仁甫5個月甩肉8公斤！再踏上自我挑戰旅程　放閃季芹：是一個動力

5小時前43

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

6小時前21

王彩樺領軍跨世代音樂陣容　與嘉義市城市博覽會感動開唱

6小時前21

小禎甜認愛又爆「新歡」！ 笑曝「最愛床伴不是男友」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！　范瑋琪曬律師聲明反擊
    4小時前88
  2. 首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」
    11小時前2446
  3. 峮峮缺席《飢餓》遭轟！發聲曝原因
    8小時前2014
  4. 王仁甫5個月甩肉8公斤！放閃季芹：是一個動力
    4小時前41
  5. 38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功
    15小時前10
  6. 前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝
    3小時前161
  7. 家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸爆
    9小時前8
  8. 唐振剛自首閃兵！戰友黃鐙輝發聲
    5小時前83
  9. 蘿莉塔認：生完小孩不是真變笨！　「精心打扮撲空」
    2小時前6
  10. YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
    10小時前1211
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合