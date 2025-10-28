唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

記者蕭采薇／台北報導

問鼎金馬獎9項大獎的台灣電影《左撇子女孩》28日舉辦首映會，導演鄒時擎率主演蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、張允曦（小8）、趙心妍、林嫣一同出席活動。而與黃鐙輝一同演出《角頭－鬥陣欸》的唐振剛同日自首閃兵，黃鐙輝表示：「勇於認錯是很棒的事情。」

唐振剛今自首逃兵，黃鐙輝雖肯定對方勇於認錯，但也語重心長的說：「我覺得他滿勇敢的，勇於認錯是很棒的事情，年輕的時候難免思想不成熟，會有僥倖心態，我也是在當爸爸後，頭髮都白了現在才學會誠實和做好每一步，只要願意面對誠懇地對自己所做的錯誤並負責，就看他目前怎麼面對。」

黃鐙輝今年也以《左撇子女孩》入圍金馬男配角獎，他笑說對於得獎看滿開的，反倒是電影即將上映比較緊張，「你旁邊坐金老師（金士傑）跟秋生哥（黃秋生），你還有什麼遐想？」而他另一部參演的電影《女孩》也在同日上映，片名很相似，被問到會不會擔心觀眾買錯票？黃鐙輝笑說：「不管看哪一部，我都有演。」蔡淑臻則說：「可以都看啊，都是好電影。」

蔡淑臻以該片入圍女配角獎，片中更全程素顏演出，還親自在夜市煮麵完全沒被發現，更有客人上門買麵，她笑說很高興沒有穿幫，甚至自豪的表示：「我煮的麵很好吃好不好！」蔡淑臻坦言「左撇子女孩」是她最素顏的一部片，拍攝前跟化妝師有溝通。蔡淑臻也笑說：「其實我平常就是那種狀態。」

現年9歲的葉子綺同樣憑「左撇子女孩」入圍女配角獎，將與蔡淑臻網內互打，蔡淑臻笑說希望兩人能一起上台領獎，葉子綺才剛入圍金鐘新人獎，可惜最後輸給了黃可欣無緣獎座，她看很開覺得沒有關係，不過她透露自己已準備好金馬獎要穿裙子。

奧斯卡得主西恩貝克是本片的編劇兼剪輯，鄒時擎透露西恩貝克其實很想來首映，但真的太忙了無法前來，不過鄒時擎透露，西恩貝克應該會用影片和大家打招呼。至於金馬典禮當天，鄒時擎表示西恩貝克的時間還不確定，但其他主創團隊都會一起登上紅毯。