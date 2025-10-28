本土劇男神出道28年遇最大難關！　「打監護權官司」失眠崩潰了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》本週劇情進入高潮，劇中「樂樂」（蘇晏霈飾）與「弘軒」（吳政澔飾）正式對簿公堂，雙方為女兒監護權展開激烈攻防，整場法庭戲張力十足。飾演律師的丁力騏也笑說，這場戲讓他「懷疑人生」，直呼「滿滿兩三頁全是法條，背到晚上睡覺都在默唸條文！」

▲《好運來》蘇晏霈、吳政澔打官司，飾演律師的丁力騏壓力大。（圖／民視提供）

丁力騏透露，這場戲是他演戲以來「最燒腦的一次挑戰」，表示「那幾天真的沒辦法睡覺，腦袋全是法律條文。為了不出錯，我和對手律師反覆對戲，應該對了超過四、五個小時。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飾演律師的丁力騏壓力大。（圖／民視提供）

不僅如此，丁力騏表示導演為了讓節奏更緊湊，臨時決定用創新拍法錄製「就在開拍前半小時，導演喊停說要改用全新的節奏錄，大家都屏息以待。這是我們從沒試過的方式，也希望觀眾今晚看到成果時能感受到那份真實與緊張。」

▲《好運來》蘇晏霈、吳政澔打官司。（圖／民視提供）

而在戲中陷入婚姻風暴的「渣男弘軒」，吳政澔則直言這部戲是他「許多第一次」的挑戰，直言「第一次在戲裡談戀愛、外遇、離婚官司，越演越入戲，也越想探討這個人到底怎麼了。」他分析角色「我後來發現弘軒是病了，因為內心的缺乏造成掌控慾，他把一切行為合理化，不認為自己有錯。從真誠懺悔到假裝懺悔，其實都是算計的一部分。」

▲《好運來》蘇晏霈、吳政澔打官司。（圖／民視提供）

吳政澔也笑說，這角色讓人又愛又恨「他自以為是又充滿自信，有時拍完收工，我都覺得好想打他一頓！」至於飾演「樂樂」的蘇晏霈，這段時間則可說身心俱疲「劇情讓我痛心，但樂樂必須堅強，為了官司得冷靜思考、理性出招。」

▲《好運來》蘇晏霈、吳政澔打官司。（圖／民視提供）



此外，蘇晏霈表示自己最近也同步準備新戲《豆腐媽媽》，所以拍完法庭戲得立刻切換情緒，直呼「演出負能量太重時，我就會聽頌缽療癒音樂，讓自己回到平靜，重新調整狀態。」《好運來》法庭大戰正式開打，演員們火力全開、戲裡戲外都挑戰極限，三人也異口同聲表示「這場戲是整部戲最燒腦的一次攻防，希望觀眾能感受到每一個角色背後的情緒張力。」

▲《好運來》蘇晏霈、吳政澔打官司。（圖／民視提供）