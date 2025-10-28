2025 MAMA直播出爐！這平台可以看　GD、SJ、CORTIS全都會到

記者吳睿慈／台北報導

南韓年度盛事2025 MAMA AWARDS即將在11月28、29日連續兩天舉辦，本年度頒獎典禮將於香港啟德主場館、啟德體育園舉行，旨在慶祝真實的自我表達和超越界限的音樂力量，團結來自不同文化和地區的粉絲。

▲▼2025 MAMA AWARDS即將舉辦。（圖／翻攝自官方X）



[廣告]請繼續往下閱讀...

2025 MAMA AWARDS頒獎典禮將邀請到K-POP界最知名的巨星，並可觀賞來自人氣藝人的精采表演，包括11月28日的ENHYPEN、BABYMONSTER、i-dle、標誌性的SUPER JUNIOR，和即將出道的團體ALPHA DRIVE ONE；以及11月29日的CORTIS、IDID、STRAY KIDS、傳奇的G-DRAGON和更多精彩陣容。

▲2025 MAMA AWARDS邀請眾多大咖到場。（圖／翻攝自官方X）



除了一系列令人瞠目結舌的表演之外，粉絲們還可以鎖定頒獎典禮，見證他們最愛的藝人或團體贏得重要獎項。

2025 MAMA AWARDS預計在11月28、29日舉辦，HBO Max將同步直播典禮盛事，現在可透過App Store與Google Play Store下載並訂閱HBO Max，每月台幣220元起即可透過偏好的裝置觀賞HBO Max。