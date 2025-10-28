神級製作！《星與翼的悖論》找JO1白岩瑠姬獻聲　《EVA》團隊操刀

記者吳睿慈／綜合報導

日本科幻動畫電影《星與翼的悖論》（AS ONE）集結豪華製作團隊，包括《名偵探柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》（EVA）角色設計貞本義行以及《鋼彈》系列機械設計形部一平攜手打造，並由日本人氣男團「JO1」成員白岩瑠姬首度擔任聲優，為片中立志成為音樂家的高中生主角「陽」獻聲，並親自創作與演唱電影主題曲〈巡星〉。

▲《星與翼的悖論》找JO1白岩瑠姬獻聲。（圖／甲上娛樂提供）



《星與翼的悖論》是街機遊戲原作壯麗故事的前傳，電影描述懷抱音樂夢想卻對未來迷惘的高中生「陽」，某天腦中突然響起陌生的聲音，隨即被耀眼白光捲入異空間，意識與宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」產生共生連結。此時，巡星正因能源「星之血」而陷入戰亂，拉科與守衛隊長「維戈」並肩應對災難。當兩個世界因命運交錯，陽的歌聲跨越時空迴盪在星空之間，旋律將改寫他們的未來。



導演靜野孔文透露音樂是本片關鍵元素，「對曾玩過街機遊戲原作的世代來說，將重溫懷舊與新發現的感動；對新觀眾而言，這是一場壯麗故事的開端。」他表示，希望讓遊戲玩家與新觀眾都能深深投入在這場跨越宇宙的冒險，「故事的核心是主角所奏的旋律，當他的歌聲穿越時空傳遞至巡星，遊戲中未揭示的謎團將逐步被揭曉。」曾負責《新世紀福音戰士》、《跳躍吧！時空少女》、《夏日大作戰》等多部人氣動畫角色設計的貞本義行，也分享久違參與劇場版動畫的喜悅：「這次與靜野導演初次合作，團隊嘗試了許多全新挑戰，我相信這會是一部在各方面都令人振奮的作品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《星與翼的悖論》幕後製作都是神級團隊。（圖／甲上娛樂提供）



聲演主角「陽」的白岩瑠姬表示，製作團隊在看過他個人創作歌曲（向日葵）的MV後主動邀約，「當時我人在海外巡演，便在飛機上寫詞、譜曲，緊湊的行程反而激發了創作靈感。」他坦言第一次配音壓力不小，但在導演指導下逐漸掌握節奏，「雖然是初挑戰，但我想把角色的不安與勇氣都唱進歌裡。」

這部融合動人音樂與機甲動作元素的跨時空科幻鉅作，被譽為「神級製作陣容夢幻聯動」，在日本上映消息公開後即登上社群熱搜，也讓《新世紀福音戰士》、《鋼彈》系列粉絲們興奮熱烈回應「角色設計太像EVA，原來真的是貞本老師」、「這組合根本夢幻」，本片由回歸線娛樂與甲上娛樂共同發行，今日正式宣布定檔，《星與翼的悖論》將於11月21日在台隆重獻映。