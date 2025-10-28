張信哲第101場開唱！　化身愛神助攻「粉絲求婚成功」

▲張信哲赴加拿大開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲《未來式Our Story》世界巡迴演唱會，上週舊金山站迎來第100場後，26日唱進加拿大溫哥華UBC Thunderbird Sport Arena，這場第101站吸引超過1萬名觀眾擠爆會場，開場前，他特別提到自己與溫哥華的深遠緣分，透露：「很多專輯都是在這裡錄製的，這裡是我第一次海外錄音的地方，當時是來錄《摯愛》這張專輯，剛剛唱的〈用情〉就是在溫哥華錄的。」

▲▼張信哲與加拿大頗有緣。（圖／潮水音樂提供）



他也提到後來在李宗盛大哥的家裡錄製了《信仰》專輯，「那時候在大哥家裡待了一段日子，每天看著他為了寫不出歌詞而愁眉苦臉，很懷念那段日子，也讓我發現溫哥華之美。」多年後再回到這座城市開唱，他開心表示：「真的非常非常開心，也很高興票不夠賣、整個賣爆了！」



現場觀眾大喊「加場！加場！」，張信哲笑回：「這個場館沒有時間加了，或許大家可以下個禮拜到多倫多看！」引起全場尖叫，他也特別感性地說：「謝謝溫哥華的大家給我這麼多支持與寬容。」隨後緊接獻唱〈寬容〉，讓全場陷入溫柔共鳴。



演出中一對粉絲在〈愛就一個字〉當眾求婚成功，張信哲特別在台上恭喜，還請新人再度站起來接受全場祝賀，末了更化身「愛神邱比特」笑說：「那就親一個吧！」全場隨即歡聲雷動，氣氛嗨到最高點。



接著在演唱〈做你的男人〉之後，他與現場觀眾聊天互動，笑說：「我看到台下，大家很多人都在比心，如果是攜伴來的，就可以互相比心；若是自己來的話那也沒關係，就對著台上的我比心吧！」更豪氣喊出：「儘管衝著我來吧！」全場瞬間尖叫不已，滿滿粉紅泡泡瀰漫整個會場。

