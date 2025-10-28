愛莉莎莎暫離台灣！「原因曝光」揭人生體悟：所有不幸都在為幸福鋪路

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她28日便在社群網站證實，預計暫時離開台灣一個月，前往異地留學複習英文。

▲愛莉莎莎要去杜拜留學一個月。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎在Instagram限時動態透露，這次留學的地點在杜拜，想要找回對於英文的語感，「不然語言這種東西一陣子沒用就會退化。」上了兩天課的她表示，「目前覺得校長跟老師都很讚。」

住宿方面，愛莉莎莎27日透露這次住到沒有衣架的飯店，「我房間就炸掉了。」她連忙自行購買衣架，再稍作整理後，衣物馬上被歸位得超整齊，「心情平緩許多。」

▲愛莉莎莎將衣物收納得超整齊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



此外，愛莉莎莎還有感而發地寫下對人生起伏的體悟，「現在經歷的所有不幸，都是在為後面的幸福鋪路！」她坦言最近對這句話格外有感，「因為近一兩年每次遇到超不爽的事，等到過了一陣子後，都會發現要是沒有發生那件超不爽的事，就不會發生後來超級爽的事。」

▲愛莉莎莎寫下近年的人生體悟。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）