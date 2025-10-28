周渝民台版《藍調時光》開雜貨車！一聽叫賣廣播…澎湖居民誤會了

記者黃庠棻／台北報導

華語版《我們的藍調時光》如火如荼拍攝中，日前劇組拉到澎湖出外景，所到之處都受到關注，充分感受澎湖人的熱情。主要演員為了到澎湖拍戲也下足功夫，周渝民前往澎湖，讓自己融入當地生活；張鈞甯準備各種防曬神器避免曬黑；安心亞、王柏傑第一次前往吉貝島拍攝，三心石滬的美景讓兩人印象深刻。

▲《我們的藍調時光》飛澎湖取景。（圖／米神國際提供）

《我們的藍調時光》在澎湖進行約50天的拍攝工作，總製作人柴智屏表示在澎湖拍攝演職人員都很辛苦，因為是炎熱的8、9月拍攝，又沒有遮蔽物，要注意防曬和中暑，有不少工作人員因此腸胃炎進醫院。她也提到在澎湖受到很多的幫助，好幾家海鮮餐廳變成劇組的食堂。

周渝民在劇中是行動雜貨車老闆，開著車四處叫賣。柴智屏私下也提到，周渝民想要了解一下澎湖的氛圍，提前一周前往澎湖，到處走走逛逛，觀察當地居民的生活，讓自己融入成為澎湖人。美術組為了更完美真實呈現周渝民劇中賣雜貨貨車，特別從台北將車子運送到澎湖改裝陳設，賣貨車真實呈現，在拍攝時聽到賣貨廣播響起，竟然有居民信以為真，走上前問「老闆，這個篩子多少錢？」

▲《我們的藍調時光》飛澎湖取景。（圖／米神國際提供）

澎湖的太陽太熱情，張鈞甯出發前就準備了各種不同的防曬帽子、口罩，還有防曬外套和防曬傘，她說「澎湖的太陽一接觸會有種侵蝕皮膚的灼熱感，是我遇過最烈且最熱情的。」張鈞甯也提到澎湖人熱情又海派「不知道是不是因為離海很近，有一種更寬闊、更愜意的感覺。」12、13年前張鈞甯的家人曾在澎湖買了一個貝殼口哨給她，這次她在澎湖拍攝收到一個一模一樣的，覺得很窩心。

安心亞一到澎湖發現自己的辨識度變高，高到自己都有點懵，她笑說「應該是全澎湖人都知道我們來這裡拍戲，大家都很熱情。」她最開心的是在澎湖幾乎都可以看到海，非常療癒，更重要的是可以吃到好吃的海鮮，她猛吃牡蠣和小卷。

▲《我們的藍調時光》飛澎湖取景。（圖／米神國際提供）



王柏傑也提到澎湖太陽非常大，他不需要特別去曬就可以維持劇中角色的膚色「每個人在這裡都會變得很chill，可能受到當地人的影響，雖然拍戲很緊湊，但看到風景自然而然就會放鬆。」

▲《我們的藍調時光》飛澎湖取景。（圖／米神國際提供）

安心亞、王柏傑在澎湖有一個重要任務，就是要談戀愛放閃，兩人還去了吉貝島拍攝，安心亞是第一次去吉貝島，直言「三心石滬真的好美，漲潮和退潮是不同的美貌，很驚喜。」吉貝島沒有遮蔽物，又是大中午拍攝，本來王柏傑心想「完蛋，一定會大飆汗。」還好陣陣海風吹來很舒服，讓他安全度過。在吉貝島拍攝要配合潮汐時間，有場戲因為漲潮太快，是邊漲潮邊搶拍，他說「蠻特別的，感覺有點浪漫。」