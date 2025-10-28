樂天女孩哭成一片　「我們真的做到了！ 」　岱縈帶贏、穎樂贏了

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿奪下2025中華職棒總冠軍，全場酒紅色彩帶飛舞，隊伍與應援團齊聲歡呼，見證屬於桃猿王朝的榮耀時刻！無論是在台中洲際棒球場現場拋彩帶的樂天女孩們，還是留守桃園市政府前直播集氣的10號隊友，全員都沉浸在這場久違的封王喜悅中。樂天女孩們的「隱藏版」諧音哏與滿滿信念更成為傳說級助攻，從不放棄、一路集氣，把勝利迎回桃園，實現了所有人心中的那句——「樂天總冠軍！」

▲崔荷潾哭到滿臉都是淚。（圖／樂天桃猿）



這場勝利，不僅屬於球員，也屬於一路相挺的應援團、樂天女孩與10號隊友。現場更出現多個「封王諧音哏」巧合，讓人直呼神準！岱縈（帶贏）激動表示：「這是我的第六次總冠軍彩帶，真的崩潰啦！謝謝球員、謝謝10號隊友，謝謝大家一起撐過低潮走到光裡！」她笑說封王後要「封王遊行、吃烤肉，還要去媽祖廟還願添香油錢！深夜回台北的路上，整個人都充滿幹勁！」穎樂的名字同樣呼應勝利「贏了」，她直呼：「開心到模糊，人生第一個總冠軍，桃猿男兒辛苦了！」宋宋則帶著前樂天女孩「十元」陳詩媛南下觀戰，她笑說：「帶孕婦來，帶來好運（孕）！」

▲筠熹灑彩帶。（圖／樂天桃猿）



更令人動容的是，女孩們的生日願望竟早已暗示封王。筠熹感性表示，「樂天總冠軍」這句話她喊了六年，早已成為人生座右銘：「今年生日願望還特地留了一個給樂天，今天終於實現了！」宋宋也分享，她六月赴大阪工作時，特地到「甲子園素盏鳴神社」祈願：「願樂天桃猿一路挺進，拿下2025總冠軍！」如今願望成真，她笑著補充：「雖然我桃園寫錯沒寫桃猿，但神明懂！」而禹菡也開心表示：「我今年的生日願望就是樂天總冠軍！而中職36年，我剛好背號36，沒想到……願望實現了！」

▲樂天桃猿NO1.。（圖／樂天桃猿）



除了在桃園市政府前參與直播派對的筠熹、卉妮、陳伊、溫妮，熱血南下的現場應援陣容更是強大，包括曲曲、小紫、沈珈妤、禹菡、穎樂、岱縈、若潼、Kira、宋宋，以及應援團Rina、3G哥、苡萱、艾融、壯壯，穿著雨衣在風雨中迎接勝利的那一刻。小紫激動表示：「從地獄爬起來的球隊，謝謝所有沒有放棄我們的10號隊友！桃猿男兒沒讓大家失望，我們做到了！」



崔荷潾與學妹彭彭也特地從台北冒雨南下，只為見證歷史。她哽咽說：「到最後那一刻，全場尖叫、一起落淚，真的難以形容——所有努力、等待、信念都在同一秒爆發！」這是她人生中第一次在現場見證冠軍，「也是我人生的第一個總冠軍！」今夜，樂天女孩、應援團長們、10號隊友們的願望、信念與滿滿熱情，都在封王的紅色彩帶中閃耀成光。