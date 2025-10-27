才爆懷孕4個月…林又立曬「高衩婚紗照」宣布結婚　方形鑽戒超大顆

記者黃庠棻／台北報導

38歲的模特兒林又立和大她12歲的男友S先生遠距離穩定交往3年多，早早就凍卵的她，曾放話會先有後婚， 沒想到今（27）日被週刊爆料已經懷孕4個多月，並準備赴美產子，傳出是「未婚生子」。稍早，林又立也在社群網站上發文，開心曬出一系列婚紗照，低調證實已經結婚的消息。

林又立稍早在社群網站上發文，僅低調寫下「謝謝大家的祝福」，同時曬出一系列穿著白色婚紗的照片，只見她穿著平口剪裁、鋪滿水鑽的白色婚紗，與穿著黑色西裝的老公在草原上開心大笑，全襬側邊該高衩露出她修長的美腿。

不僅如此，林又立曬出的一系列照片中，夫妻倆還伸出手露出無名指上的鑽戒，雖然照片呈現黑白色調，仍看得出方形鑽戒很大一顆，小倆口臉上洋溢幸福笑容，貼文公開後也吸引許多圈內好友送上祝福，紛紛留言「恭喜！幸福！」、「笑容好美，一定要幸福」，引起熱議。對此，林又立經紀人表示「大家的心意又立有收到，謝謝關心。」

