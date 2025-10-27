邱澤放閃許瑋甯…被誇「娶某前，生子後」笑了　舒淇驚呼：真的耶

記者黃庠棻／台北報導

舒淇演而優則導，首部執導的電影《女孩》今（27）日舉辦記者會，主演群邱澤、9m88、白小櫻、林品彤也與她一起出席記者會。這次邱澤在《女孩》中飾演一位酗酒家暴的父親角色，在採訪中他大讚舒淇「文筆非常好」，還分享當時看到劇本的心情。

▲電影《女孩》舉辦記者會。（圖／記者周宸亘攝）

邱澤回憶起剛看到劇本時，彷彿可以從劇本裡面看到季節、溫度，甚至是空氣的濕度，大讚舒淇寫的劇本「能想像到畫面的顆粒感」。而在演出《女孩》後，他接連結婚生子，被問起是否因「娶某前，生子後」會有好運到來，他笑說「或許是」，一旁的舒淇導演更直率地回應「真的耶！如果再晚一點，可能就無法邀到邱澤演出了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱澤出席電影《女孩》記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，舒淇透露自己在寫《女孩》劇本時，同時還有好幾個故事一同構思，坦言自己一開始很忐忑，不確定邱澤會不會接演，直呼「感謝我自己人緣還不錯，很幸運第一部有這麼好的作品，我都不覺得我是新導演，算是一個很有經驗的老的新導演」。至於會不會有下一部作品，她笑說要看《女孩》的口碑再決定。

▲邱澤出席電影《女孩》記者會。（圖／記者周宸亘攝）