《影后》楊謹華主題曲出自她！　超狂星二代身份曝光

▲安吉舉辦簽名會。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

陽帆愛女ANGIE安吉在周末於台北和高雄舉辦人生首次的簽名音樂會，而高雄場適逢她的生日，特別在北高兩場音樂會上幫她慶生，她謝謝粉絲一直以來的支持，感動說：「有很多歌迷告訴我，他們是聽我的某一首歌曲度過低潮，或是陪他們走過不開心的時刻，我從沒想到我的歌曲可以帶給其他人這麼大的力量，這真的給了我很多鼓勵，這些話同樣幫助我度過我的低潮時期，所以我會持續努力創作音樂，謝謝大家。」

▲▼安吉感謝粉絲一路支持。（圖／索尼音樂提供）





ANGIE安吉對於人生第一次的簽名會，既期待又緊張，她特別改編歌曲，以搭配樂手的不插電形式演唱專輯的首波主打歌〈我們的天空〉和上個月上架的歌曲〈Sleep talking〉，以清亮柔美的嗓音讓歌迷沈浸在她的歌聲中。緊接著她以鍵盤自彈自唱的方式演唱〈So if〉和第一張EP中的主打歌〈Unloving U〉。

而安吉創作的〈Unloving U〉Demo版和〈想像我們〉等歌曲成為剛剛獲得金鐘獎5項大獎的影集《影后》的感情主題曲，也因此讓更多人認識她，她直說：「我的歌曲能被選中在影集中，真的很榮幸，看到《影后》獲得這多肯定，很開心，太棒了。」因此在音樂會的最後，她演唱代表女主角楊謹華感情故事的歌曲〈想像我們〉，帶動全場大合唱，氣氛熱烈。



由於簽名會剛好是安吉的生日，特別在音樂會上和粉絲一起慶生，讓她開心不已，笑容滿滿地許下心願，近來愛上跑步的她表示，希望可以和粉絲舉辦一場結合馬拉松和音樂的活動，讓大家能一起保持健康又能聽到好聽的音樂；她也許願想去一趟紐約，帶發行和宣傳忙碌一整年後可以放個假，並展開不同的體驗。

