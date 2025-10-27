天后認愛！凱蒂佩芮、加拿大前總理杜魯道巴黎牽手慶生

圖文／鏡週刊

美國流行樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與加拿大前總理賈斯汀．杜魯道（Justin Trudeau）戀情正式曝光！兩人昨（25日）晚在法國巴黎首度以情侶身份公開亮相，共同慶祝凱蒂佩芮的41歲生日，甜蜜互動成為焦點。

▲凱蒂佩芮、加拿大前總理杜魯道現身巴黎。（圖／翻攝自YouTube頻道@ThirtyMileZone）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲凱蒂佩芮、加拿大前總理杜魯道現身巴黎。（圖／翻攝自YouTube頻道@ThirtyMileZone）

根據《TMZ》與《People》等外媒報導，凱蒂佩芮與杜魯道一同前往巴黎知名夜店「Crazy Horse Paris」欣賞歌舞表演，慶祝她的生日。當晚兩人手牽手走出劇院，神情愉悅，凱蒂佩芮身穿鮮紅洋裝、氣質亮眼，杜魯道則以全黑造型現身，低調又不失風度。現場粉絲還獻上一朵玫瑰為她慶生，兩人笑著收下，之後一同搭車離開。

事實上，這對戀人早在今年夏天就傳出緋聞，當時被目擊在加拿大蒙特婁共進晚餐，之後又在皇家山公園散步，甚至杜魯道還現身Katy的演唱會力挺。9月時，兩人更被拍到在美國加州聖塔芭芭拉外海遊艇上擁吻，戀情幾乎呼之欲出。

知情人士透露，杜魯道自蒙特婁約會後便「積極追求」凱蒂佩芮，甚至曾飛到加州探班，兩人相處自然、氣氛融洽，「她覺得他很有魅力，他也一直非常尊重她」。

凱蒂佩芮與杜魯道這段「天后戀上前總理」的跨國戀情，無疑成為娛樂圈與政壇最引人矚目的浪漫話題。



更多鏡週刊報導

說到做到！小S金鐘獎金全捐出 派翠克曬收據：一同行善助花蓮

Andy控家寧買網軍抹黑！謝和弦霸氣挺：你別太累 替陳零九槓酸民「自以為是的正義很低級」

網友瘋猜神祕男星身分！Andy爆「家寧公關危機群組」 網挖4跡象矛頭轉向炎亞綸