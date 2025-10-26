前AKB板野友美「路中央被司機趕下車」反被炎上！　急接小孩起衝突

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女子天團AKB48出身的板野友美，在2021年嫁給日本職棒養樂多燕子隊投手高橋奎二，婚後育有一女。目前身兼藝人和企業家身份的她，也積極經營YouTube頻道，沒想到卻因為分享被計程車司機放鳥的事情，遭到網友炎上。

▲板野友美育有一個女兒。（圖／翻攝自Instagram／tomo.i_0703）

板野友美在23日更新的影片中，以「觀眾投稿的煩悶故事」為主題，同時分享了自己最近遇到的狀況。她透露，前陣子自己和工作人員搭計程車要去接小孩，「因為接小孩幼稚園的時間快到了，就對司機說了句『請稍微開快一點』，還指定了『請走這條路線』，結果司機先生卻開錯路。」

她接著表示：「雖然我跟工作人員都覺得沒關係，但我們就在車上說著『如果幾點前沒到，校車就來了』之類的話，不知道是不是讓司機覺得著急了，他突然就生氣起來，然後說『請你們在這裡下車！』。」結果她就在馬路正中間被趕下車，「我們真的沒有用什麼兇的語氣啊……（司機）可能是心情不好吧？還是說肚子餓了呢？」

▲▼板野友美透露先前急著接小孩，結果被司機趕下車。（圖／翻攝自YouTube／友chube 【板野友美】）

對於板野友美的遭遇，網路上掀起兩極反應。部分網友表示同情，認為「不說快一點，司機就不會趕時間」，也有人批評她「不該催促司機」、「態度太高傲」、「可以自己開車，不然搭大眾交通工具」。