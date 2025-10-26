羅時豐連兩天參加金鐘60？《影后》黃迪揚「被認錯」真實心聲曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星黃迪揚擔任金鐘60戲劇類頒獎典禮紅毯主持人，流利、流暢的口條獲得許多網友好評，雖然入圍兩項大獎都不幸槓龜與獎座擦身而過，但他在影集《影后》中飾演王牌經紀人「壁虎」已經深植人心，26日回到家鄉出席高雄電影節，大方開玩笑自己是「高雄羅時豐」。

▲第60屆戲劇類金鐘獎星光大道主持人黃迪揚。（圖／記者李毓康攝）

黃迪揚與高雄電影節淵源頗深，過去曾擔任主持人，也是高雄出身的演員，這次也跟著新作品《南方時光》一起回到「娘家」，他先是笑說自己是「高雄羅時豐」，還提到金鐘60有網友看到他竟然說道「也太厲害，羅時豐竟然參加兩天金鐘」，原來是他被認成羅時豐，更搞笑表示「甚至有人以為羅時豐演《影后》」，他笑說「我不會唱跳啦，我不是大牛哥，他太厲害了！」

▲黃迪揚被說撞臉羅時豐 。（圖／三立提供）

談到拍攝《南方時光》，黃迪揚透露自己只花了兩天拍攝，談到是否像片中角色一樣有投資失利的經驗，表示自己「沒什麼投資」，唯一的投資是「自己和小孩」，他笑說「沒跟姚淳耀一樣有台積電，他太早認識這塊了，我看新聞才想認識，但也來不及了。」回想學生時期，黃迪揚也分享被老師體罰的記憶，「那時候老師滿有創意的，叫我們舉水桶、拿書放在頭上。」

▲《南方時光》黃迪揚出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

此外，孫淑媚近期參加台北時裝周，再度被網友封為「台版Jennie」，她笑說：「高興到睡不著覺，謝謝大家，但還是低調一點。」透露自己沒預期有這樣的效果，當天其實很慌亂，沒想到PO照片後反應這麼熱烈，網友更讚她走路style是傳說中「六親不認的步伐」。

▲《南方時光》孫淑媚（右）出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）