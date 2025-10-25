ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《少年吔，安啦！》告別顏正國！　鋼鐵爸「落下男兒淚」鞠躬道謝

記者黃庠棻／台北報導

顏正國本月7日不幸因罹癌辭世，告別式將於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。而在正式道別前，他生前好友、前輩們自發合辦的《少年吔，安啦！》「珍重再見慈善紀念場」，今（25）日下午在台北西門町國賓大戲院鉅院廳登場，邀集高捷、喜翔、廖慶松、杜篤之、倪重華、鋼鐵爸等人共同出席，以電影重溫顏正國留在銀幕上的青春身影與生命勇氣。

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

《少年吔，安啦！》播畢，現場近400位影迷和當年一起演出該片的高捷，和製作此片的影壇前輩剪接師廖慶松、錄音師杜篤之，以及當時在此片擔任副導的喜翔，一起隨著大銀幕上打出的電影主題曲〈無聲的所在〉字幕大聲唱出來，就為了獻給天上的顏正國，場面相當溫馨。

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲喜翔告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

高捷在映後感性地說「萬般不捨，千言萬語化為一句『阿彌陀佛』，迴向給他，希望他可以在其他國度繼續做他的好小子，也謝謝阿國留下這麼多的好作品，讓我們可以緬懷他。」杜篤之也聊到最感動、著迷的是片中顏正國跟美國仔的一場戲「當初放著音樂拍，他可以一邊演一邊唱」，讚他「年輕時真的是身手矯健！」

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲高捷告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

廖慶松回想從小看著顏正國拍戲長大，直讚「從沒見過年輕人演得讓我這麼心動。」喜翔則說「我看完電影真的感受很深，出品人張華坤也走了，我們真的很難過，這真的是台灣第一部非常精彩的兄弟片。」

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲廖慶松告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

而顏正國在世最好的朋友鋼鐵爸也忍不住落淚，哽咽謝謝現場的影壇前輩，以及買票進場的觀眾，還有已逝的顏正國「謝謝弟弟阿國帶了這麼多好作品給大家看」，並鞠躬表達謝意。國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁也提到，顏正國一直很惜緣，也因為緣分，讓他回到社會創造許多精彩的故事。

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

顏正國的一生跌宕起伏、真實如電影。他是觀眾從《好小子》系列一路看著長大的天才童星，也是在《少年吔，安啦！》裡展現本色演出的代表人物。從童星光環、人生迷途到監獄歷練，出獄後重返影壇成為票房破億導演，人生翻轉的歷程鼓舞無數曾經迷失的人。

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

▲《少年吔，安啦》舉辦「珍重再見慈善紀念場」告別顏正國。（圖／牽猴子提供）

如今，顏正國雖驟然離世，但他仍留在所有影迷與同行心中。這場「珍重再見慈善紀念場」不僅是一次電影重映，更是一場充滿情義與信念的集體告別，而票房收益將全數捐贈給財團法人臺灣更生保護會新北分會，延續顏正國出獄後十餘年來持續投入關懷、回饋社會的善舉，完成他生前未竟的遺願。

