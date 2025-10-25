孫安佐身體狀況不佳經紀人「明年才復出」　去日本唸書？「別鬧了」

記者葉文正／台北報導

孫安佐之前曾參加「拳願之星」比賽，一場被打爆一場獲勝，雖被媽媽狄鶯下禁賽令，但孫安佐仍積極備戰，今天「拳願」舉行記者會，不見孫安佐身影，反而是經紀人重讀天月成為參賽者，重讀也透露孫安佐近況：「本來我要跟他搭檔二打二，結果他不能參賽，還跟女友去約會很愜意。」至於孫安佐所謂的裸體片，重讀認為是假新聞，因為根本沒看到。





▲孫安佐新戀情曝光，大方放閃女友。（圖／讀者提供）

重讀表示，孫安佐經過上一場賽事之後，覺得他的生活沒那麼緊湊，「我原本的對手是跟安佐打，我這次參賽是夢想，原本想跟孫安佐搭檔二打二，現在變成代他參賽。」

▲重讀天月(右)代替孫安佐出賽。（圖／記者葉文正攝）

他也透露，孫安佐最近很愜意，本來今天要來，結果去跟女友去約會，至於孫安佐是否到日本唸書，重讀也不以為然：「他們家的狀況我很了解，他們在還沒決定前，會各說各話，他本來就無拘無束，但我想他應該不會想去，別鬧了。」

至於孫安佐被傳有裸體外流片？重讀也說：「這個我不太清楚，鵬哥覺得兒子只要不違法，就會維護他的權益，但我覺得假新聞吧，如果有這畫面應該是先流出來吧，怎麼會先去跟大家講有畫面，結果也沒看到。

重讀也被問到孫安佐有無計畫復出？他透露：「希望今年讓他好好休息，明年再啟動，他在媒體有影響力，在頻道上帶給大家歡樂，但他們全家人都是有才華的人，我也認識他女友，女友很善良，會照顧他，讓孫穩定很多，等於多一個人一起幫忙管他。從小爸媽對他關愛有加 所以有時不太會理會爸媽的說法。」

重讀也提到孫安佐的困境，「這次是我跟他女友，以及家人一起勸他別參賽，至於身體出狀況？他之前好像太在意媒體想法，或泰國中蠱又發作了，狀況很差 溝通時會很跳，而準備比賽表演需要注意力集中，現在光叫他起床都需要人力

，要讓安佐在正軌需要人力，例如請助理，但這也要他收入有提升起來。」