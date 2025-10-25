跨過低潮！　胡凱兒2年新作曝成長秘密

記者蔡琛儀／台北報導

Who Cares胡凱兒樂團推出第二張專輯《越過這座橋》，相隔兩年多的新作，胡凱兒以音樂記錄成長的轉折與人生選擇，主題以「橋」為核心，象徵面對困難與抉擇時的勇氣，胡凱兒說：「橋不是困難，而是每個人都會面對的選擇，重要的是學會放手與前行。」

▲Who Cares胡凱兒樂團推出新專輯《越過這座橋》。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

相較於首張專輯的青春探索，《越過這座橋》更貼近現實與當下，描繪進入社會後面對各種課題的心情。從2022年底開始構思，歷經兩年多創作期，團員邊寫邊感受生活變化，也逐漸釐清自己與音樂的關係。吉他手嘉恩笑說：「以前音樂總放在第二順位，發這張專輯前後，我才真正把它放在第一位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

專輯收錄〈花季〉、〈天空織成〉、〈不得不捨得〉等舊作，以及〈另一道難題〉、〈從沒感覺過〉、〈浮游〉、〈明白了我〉與同名主打〈越過這座橋〉等新歌，描寫不同階段的情緒與成長。多位音樂人參與製作，包括鄒序、血肉果汁機的Matt與琳誼，吉他手方文表示：「能與他們合作非常興奮，創作過程非常自然。」

主唱浩澤坦言，搬上台北後曾因陰雨與生活節奏陷入低潮，長期失眠、焦慮，甚至懷疑自己能力。但在暫停腳步後，他找到與自己相處的節奏，也寫出了不少歌。他表示，《越過這座橋》就像一座連接過去與現在的橋，樂團將於11月22、23日在Legacy TERA舉辦2025年度專場，期待與歌迷一起感受新專輯的情感旅程。