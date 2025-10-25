旗津驚見和服藝伎…開高衩露大腿根部　竟是「金鐘女星」無人認出

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節於10日正式開幕，今年的短片企劃「南國幻夢」第二部曲由《長崎的蝴蝶姑娘》、《那些東西》、《美好的一天》組成，今（25）三部短片的主演與導演出席播映之前接受媒體訪問，也大方分享了拍攝的趣事。

▲方宥心出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

《長崎的蝴蝶姑娘》由方宥心主演，這次她造訪了高雄的三個地點拍攝，包含岡山的榮民之家、龍虎塔附近的卡拉ok以及旗津海邊。其中，方宥心在旗津的場景扮成日本藝妓，整個人的臉畫了特殊妝，還穿上了開高衩到大腿根部的和服，她分享拍攝過程中她不斷與「劇組斷聯」。

對此，方宥心解釋因為藝伎造型太過特殊，一直被民眾要求拍合照，導致工作人員誤會她迷路，甚至透露「路人根本沒有認出我是誰」，只覺得她的造型很新奇，並非認出她是多次入圍金鐘獎的巨星。

不僅如此，方宥心也特別提到自己對於在龍虎塔附的卡拉ok拍攝的場景，她分享當地的阿姨、伯伯得知劇組要到當地取景，特地練習了〈長崎的蝴蝶姑娘〉歌曲的日文版，也很積極上台唱歌展現，私底下也很熱衷於分享自己的生命歷練，讓她笑說「像是回到小時候工地秀的感覺」。

