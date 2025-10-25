學霸女星驚爆「結了3次婚」！　新郎都是同一人：每一次都感動

記者蔡琛儀／台北報導

蔡佩軒日前與新加坡籍丈夫J先生先後於加拿大教堂結婚、在新加坡舉辦婚宴並完成證婚儀式，笑稱：「感覺好像結了三次婚，但每一次都充滿新的感動。」婚禮上，她親手撰寫的誓詞成為最催淚的一幕：「在遇見你之前，我一直害怕承諾，但有了你，我變得更堅強、更像自己。你不試圖改變我，卻願意擁抱我的全部。」

▲▼ 蔡佩軒先後於加拿大、新加坡舉辦婚禮 。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也感性地對丈夫喊話：「謝謝你學中文，只為了更懂我的歌。」J先生則以誠懇誓言回應：「你是我所認識的人中，最溫柔、最善良、最體貼的一位。我發誓，我會盡全力對你保持耐心、溫柔與體貼，並永遠把『我們』放在工作之前。因為若沒有你，再大的成就都失去意義。」讓現場眾人紅了眼眶。

婚禮後，蔡佩軒回到台北展開「人妻生活模式」，笑說：「小時候夢想當公主，努力三十年終於達成！」她也幽默補一句：「針眼拜託不要再長了！」

▲蔡佩軒絕美婚紗照。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

她過去曾以婚禮神曲〈卡農in Love〉，在YouTube創下超過336萬點閱佳績，歌曲更登上KTV新歌榜前十名，她開心宣布推出〈Canon in Love（Drum Version）〉英文鼓版Live，希望透過節奏與旋律，讓愛與幸福跨越語言與文化的界線。蔡佩軒笑說：「看到新人在婚禮播放這首歌、甚至走紅毯時用它當背景音樂，真的覺得太幸福！」她也透露，歌曲誕生的初心就是希望「每個人都能找到屬於自己的卡農」。