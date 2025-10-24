逸祥結婚香蕉談重大轉變　黃國倫談守貞：「如果逸祥說的是真的….」

記者葉文正／台北報導

藝人逸祥與紫布爾正若今天舉行婚禮，邰智源（邰哥）身為逸祥師傅，今天親自到場還上台致詞，深深獻上祝福，並希望逸祥兩人多生，最好連生四個。不過邰智源被問到坤達等藝人閃兵，不禁感嘆：「哼，怎麼會有這樣一個產業鏈，真的是。」

▲唐林也是婚禮賓客之一。（圖／記者黃克翔攝）

邰智源被問到坤達閃兵事業受到重挫，他忍不住說：「坤達比較少聯絡，沒有一起工作就平常少連絡，這個就是醬子，該怎樣就怎樣，也沒什麼，總是會面對，我當兵亂七八糟，不要再講了，光中心就四次，但我至少有當完。」

▲黃鐙輝談到藝人閃兵。（圖／記者黃克翔攝）

邰哥認為，「當兵就去當，當完回來就好了，前面可能害怕，當完回來就可以醉了，是很好的人生體驗，演藝圈有一半沒當兵，我不知道，怎會有這樣一個產業鏈，謝謝大家。」

▲寇乃馨(左)，黃國倫夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

不過當邰哥聽到逸祥夫妻五年沒有開機，他笑說：「真的啊，這樣很好，完全是遵循上帝的旨意，虔誠的基督徒，太太尊敬她的丈夫，妻子也有美德，未來走上很好的歸途，但沒開機關我什麼事，很好。」

▲逸祥婚禮演藝圈賓客眾多。（圖／記者黃克翔攝）

邰哥致詞時也表示，「五年了，今天晚上終於可以從從容容，連滾帶爬地享受洞房之樂，逸祥的體力不得了，37歲的他應該是很不錯，山豬可以看，但變成神明可能也不太方便，祝福新人生四個兩男兩女，為國增產。」並恭祝兩人鶼鰈情深，百年好合。

▲香蕉提到逸祥轉變。（圖／取自藝人香蕉臉書）