謝欣穎分手3個月「不再迎合誰的期待」
「4個警訊」代表你壓力已經超標　
曾莞婷「幫忙訂機票鬧烏龍」整團傻眼
沒愛就沒命！　吳克群升空曝曬又遇暴雨：重新感受活著快樂

記者蔡琛儀／台北報導

吳克群推出全新專輯首波主打〈沒了命愛你〉，以「直式MV」開創視覺新語言，顛覆傳統橫式觀看慣性，將愛情的張力與影像的浪漫融合成全新美學。他表示靈感來自與吉他手的即興創作，並在歌詞中藏入「24個愛」的彩蛋，象徵24小時示愛的浪漫循環。

▲▼吳克群〈沒了命愛你〉推出直式MV。（圖／六度空間提供）

▲吳克群〈沒了命愛你〉推出直式MV。（圖／六度空間提供）

談到「沒了命」的定義，他表示：「如果沒有能力去愛，那就真的沒了命。」對他而言，愛不只是情感，更是生命力的象徵，「如果你還能瘋狂去愛一個人、一件事，或只是愛自己，那代表你還活著；但若有一天連愛都不想愛，那就像死了一樣。」

他直言：「這個時代很多人像死了一樣，我們其實沒有活著的感覺。寫歌讓我重新感受到活著的快樂與興奮，喜怒哀樂都變得真實。能讓台下觀眾也感受到這份『活著的快樂』，對我來說就是最幸福的時刻。」

▲▼吳克群〈沒了命愛你〉推出直式MV。（圖／六度空間提供）

▲吳克群MV中體會春夏秋冬。（圖／六度空間提供）

MV以冬春夏秋四季貫穿，導演以「飛蛾撲火」與「蜉蝣朝生暮死」詮釋極致浪漫拍攝期間，吳克群在盛夏烈日當頭近40度高溫被鋼絲吊上十米高當空中飛人，一場突如其來的暴雨更意外造就水面薄霧的夢幻效果。他說：「最有趣的，就是那種充滿未知與驚喜的感覺。」

