河北彩伽捲小三疑雲謝罪！　「看報導才知道他有女友」連兩日發聲

記者陳芊秀／綜合報導

26歲日本人氣AV女優河北彩伽捲入小三疑雲！她被《週刊文春》爆出與24歲排球選手高橋藍熱戀，9月兩度在飯店開房密會，而男方還有正牌網紅女友uka.，3角關係曝光震驚各界。她連續兩天向粉絲道歉，並強調：「我也是看了報導才知道對方有女友。」

▲河北彩伽被爆秘戀小2歲排球選手高橋藍。（圖／翻攝自IG）

據日媒《女性自身》報導，某位男粉絲向媒體透露，河北彩伽22日晚間透過粉絲俱樂部APP的聊天室回應週刊爆料，向粉絲道歉，且否認與高橋藍交往，主張「報導大部份與事實不一樣」。她在23日傍晚的發文中，也表明自己的立場，「不會跟有交往對象的男性『兩人單獨見面』」，有關此次的風波，她發文寫道：「我也是看了報導才知道對方有女友。」

河北彩伽對於被拍到照片，要讓粉絲相信自己恐怕很難，為此感到很失落。不過粉絲大多留言鼓勵，希望她調整心情。

▲河北彩伽連兩日發聲，向粉絲道歉，強調道：「我也是看了報導才知道對方有女友。」（圖／翻攝自IG）

而河北彩伽與高橋藍爆戀情，讓日網陷入一片悲嘆聲，《週刊文春》爆料貼文超過2113萬觀看。網友留言「你們只是諮詢煩惱而已吧」、「照片134張也太多」、「河北彩伽是我的推」、「河北彩伽的事太令人震驚，昨天發燒臥病在床了」、「河北彩伽是真的嗎，我還蠻真的難過的」、「跟那個超級可愛的女優河北彩伽還劈腿？開什麼玩笑！我開始不爽了」。