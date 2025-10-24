ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Enjoy Couple Lala生完龍鳳胎大出血　老公證實「輸血急救」：恢復中

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣夫妻檔YouTube頻道Enjoy Couple（엔조이커플）擁有260萬訂閱，夫妻倆日前迎來喜訊，妻子Lala誕下龍鳳胎，怎料，她在生下雙胞胎僅9天後，驚傳因大量出血緊急送醫，病情急轉直下甚至住進加護病房，引發粉絲震驚與關心。所幸在經過搶救後，老公敏秀於23日晚間發文表示「Lala輸完血後正在恢復中」，才讓粉絲鬆一口氣。

▲▼韓百萬YTR生完龍鳳胎大出血　老公證實「輸血急救」：恢復中。（圖／翻攝自敏秀IG）

▲▼敏秀傳來妻子的近況，在輸血過後狀況恢復。（圖／翻攝自敏秀IG）

▲▼韓百萬YTR生完龍鳳胎大出血　老公證實「輸血急救」：恢復中。（圖／翻攝自敏秀IG）

Lala懷孕期間不易，由於後期肚子已經大到壓迫胸口、膀胱，使得她幾乎沒怎麼睡，在直到14日終於卸貨，夫妻倆透過頻道報平安，怎料，老公敏秀於23日突然發文表示，「Lala突然出血情況非常嚴重，我們趕往急診後，醫生立即安排入住加護病房。」

由於加護病房有人數管制，敏秀進不去也很著急，難過發文：「她現在一個人躺在病房裡一定很害怕，而我卻不能陪在身邊，真的什麼都做不了，請大家為Lala祈禱，希望她能平安康復。」文章引起各界關心。

▲▼韓百萬YTR生完龍鳳胎大出血　老公證實「輸血急救」：恢復中。（圖／翻攝自敏秀IG）

▲Enjoy Couple日前喜得龍鳳胎。（圖／翻攝自敏秀IG）

所幸，敏秀晚間再度發文報平安，「Lala輸血後現在正在恢復中，可能有很多人會想知道，緊急傳來消息，一起擔心給予應援支持的人，還有每位聯絡我們的人，真心感謝。」終於捎來好消息，讓粉絲放下心中大石頭。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Enjoy Couple

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

