「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！委屈還原始末：沒跟家裡要過錢

記者潘慧中／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬最近上節目吐露委屈，有次被問到「30歲會有多少存款」這個問題時，思考自身經歷後，她說「30歲應該300（萬）吧。」事後被剪成短影片，流量破百萬，她原本很開心有很多人喜歡看，卻在網路上掀起激烈爭論，甚至引來酸民攻擊。

▲▼檸檬委屈還原始末。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，檸檬仔細看留言區後，卻發現滿是謾罵評論，「全部都在罵我，而且罵得很難聽！」網友質疑30歲根本不可能賺到300萬：「妳是去賣的喔？這個女生一定是不食人間煙火，沒有在出社會打工，一定是從家裡拿錢，要不就是從男生身上撈。啦啦隊這麼多，就妳最蠢！妳腳開開賺比較快！」

▲檸檬看到留言全在罵自己。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



面對質疑，檸檬當時有親自在留言區回應，強調自己一直靠努力存錢，「我從高中就開始自己打工，每天打三份工。早上去早餐店、暑假的時候去火鍋店、便當店，一直打工。」直到後來，她都是獨自繳學費、付繳車貸，「沒有跟家裡要過一毛錢，我家裡不窮，可是我就是想要自己賺錢，我覺得那很有成就感。」

▲檸檬解釋她從高中就開始打工。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



檸檬指出，許多網友誤會她是在要求他人或另一半必須有同樣的存款水準，但她澄清：「那是我對自己的期許，我不是說每一個人都要這樣。」未料，仍有網友反嗆「妳要大家理解妳，請問妳有理解大家嗎？」這讓她滿頭問號，「我的自我期許為什麼要大家來理解？」

檸檬解釋其實在完整版影片中，她早已表明：「如果我的另一半只有一百萬，我也可以接受。就算他只有六十萬，但他很努力工作，我都可以接受。」無奈的是，網友只是看到片段就下定論，導致誤解不斷，「解釋了還是繼續罵我。」