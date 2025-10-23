修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

記者王靖淳／綜合報導

新北檢警發動第三波搜索，21日發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。其中，修杰楷的老婆賈靜雯除了透過經紀公司回應此事，今（23）日也在小紅書更新近況。

▲賈靜雯在小紅書發文。（圖／翻攝自小紅書／賈靜雯）

賈靜雯以「廈門好吃又好玩的工作日記」為題在小紅書發文，分享自己最近前往廈門錄節目的幕後花絮。她在文中表示，雖然此次行程滿滿，但同時也是搭配著滿滿美食，讓她在這趟旅程中吃到了好多驚喜食物，「真的很有趣的城市，下次還想來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，賈靜雯21日才透過經紀公司回應老公修杰楷閃兵遭拘提一事，她強調「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任」，只是因為事發突然「檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇」，讓人在外地的她相當擔心。為此，警方事後也發聲澄清，還原當時情況，表示當時是保母應門，修杰楷隨後與孩子從房內走出。警方在說明來意、並確認保母已將孩子帶回房間後，才在家門外的樓梯間，將換好衣服的修杰楷上銬，未讓孩子目睹過程。

▲賈靜雯正在廈門拍戲。（圖／翻攝自小紅書／賈靜雯）

回顧整起演藝圈閃兵案，源於藝人王大陸砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。如今又爆出多位藝人涉案，再度掀起討論及關注。