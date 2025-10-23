黃號新歌MV藏「哭哭蛋包飯」　唱出：分手太熟難當朋友

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手黃號繼上月推出直球對決系情歌〈Fxxk you〉後，再度以感性筆觸推出號式情歌第15號〈他不懂〉，以「理解」為核心，寫下分手後難以言喻的情緒。他說：「很多時候我們不是沒走出來，而是看到對方重新開始時，心裡那個小聲音又冒出來。」

▲黃號推出新歌〈他不懂〉。（圖／山夏國際娛樂提供）

黃號坦言自己是「理暈派」，總能用理智包裝情緒：「我會說服自己一切都好，但心裡其實還在暈。」對於「分手後能否當朋友」的議題，他直言：「不是不想，而是太熟悉，太難回到那個距離。」這種誠實面對脆弱的態度，也成為〈他不懂〉最打動人的地方。

此次黃號自寫、自唱、自導、自演、自剪MV，展現全能創作實力。MV中他孤身一人料理的畫面象徵孤獨與內省，而最後的「哭哭蛋包飯」正是整首歌的隱喻，外表完整柔軟，內裡卻藏著翻攪過的碎念，就像每個愛過又放下的人。

▲黃號將開唱。（圖／山夏國際娛樂提供）

出道滿3週年的黃號，也驚喜宣布即將舉辦個人專場演唱會，他表示：「這場演唱會對我來說像一次重新整理，把這幾年的情緒都唱給大家聽。」他感性說，雖然有時自己表達不夠清楚，但歌迷總能聽懂那些沒說完的話，期盼〈他不懂〉能陪著大家，一起理解那些「說不出口」的感覺。