歌仔戲女王開演太夯「加開總統包廂」爆滿　霸氣曝：週末免費入場

記者黃庠棻／台北報導

唐美雲歌仔戲團年度旗艦製作《夢在海潮那邊》，自十月初於高雄衛武營國家歌劇院首演以來好評不斷，上週登上國家戲劇院舞台，持續獲得熱烈回響。場場座無虛席，更特別加開「總統包廂」座位以回應觀眾支持，顯示精緻歌仔戲在當代舞台上具有強大魅力。

▲《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

唐美雲飾演「蔡牽媽」一角，角色歷經人生波瀾，展現堅毅與信念的力量。她一改以往的行當風格，以內斂卻強韌的表演節奏，演繹人物在時代洪流中的抉擇與承擔。

▲《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

唐美雲以精準的唱腔、穩健的節奏與細膩情感，將角色的歷史重量與人性深度融為一體，使全場觀眾深受感動。評論指出，《夢在海潮那邊》延續唐美雲歌仔戲團對「精緻歌仔戲」的追求，無論在舞台視覺、音樂設計或敘事結構上，都展現出極高的藝術完成度。

▲《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

多年來，唐美雲致力於推動「精緻歌仔戲」理念，持續以高品質製作與當代思維深化作品內涵。從大型劇場演出到青年演員培育，她始終親自參與、傳承經驗，推動歌仔戲在現代社會中延伸出新的生命力。唐美雲表示「每一次創作，都是一次對傳統的再詮釋。只要觀眾願意走進劇場，我就願意繼續創作，讓歌仔戲在當代舞台上持續發光。」

▲《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

《夢在海潮那邊》獲得廣大迴響後，唐美雲歌仔戲團將於10月25日（六）晚間7點，於傳藝高雄園區陽光草坪推出《龍鳳情緣》師生傳承版。此劇為劇團代表作之一，本次由師生聯演，象徵傳承與創新並行。演出為「2025 拚台普拉斯－外臺歌仔戲 2.0 系列」之一，活動免費入場，邀請觀眾在秋夜草地上，感受歌仔戲的魅力與活力。

▲《夢在海潮那邊》。（圖／國家兩廳院提供）

此外，《夢在海潮那邊》也將於12月6、7日於臺中國家歌劇院登場，讓中部觀眾近距離體驗這齣充滿戲劇能量與藝術美感的經典之作。