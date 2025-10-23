LE SSERAFIM新歌出現J-hope！驚喜聯動預告公開　霸氣合唱：吃光光

文／妞新聞

擁有〈CRAZY〉、〈FEARLESS〉、〈EASY〉、〈UNFORGIVEN〉等紅遍全球人氣歌曲的韓國大勢女團「LE SSERAFIM」，繼迷你專輯《HOT》後，睽違7個月即將在10月24日帶著嶄新單曲專輯《SPAGHETTI》強勢回歸啦！這次的宣傳預熱可以說是「創意美食店」，每一波概念預告照都引爆高度關注。

餐廳店員VS送貨員VS雜誌封面人物

企劃組請申請加薪（笑）



LE SSERAFIM這次的回歸概念不得了！金采源、洪恩採、許允眞、宮脇咲良、中村一葉5位成員先是在「CHEEKY NEON PEPPER主題」變身義大利麵餐館的店員，一身火辣手抓麵條、餵食客人，接著在KNOCKING BASIL系列穿上制服，集體成為「外送員」敲門送貨，最新一波又回歸本職登上雜誌封面，超吸睛的百變造型讓網友們大呼：「太期待回歸了！」

▲J-hope驚喜出現。（圖／Youtube／HYBE LABELS，下同）



沒想到還有驚喜！？在稍早官方釋出的最新預告影片中，請到了國際級神秘嘉賓夢幻聯動！可以看到影片一開頭只有一個男性剪影，隨著緊湊的伴奏公開真面目…居然是防彈少年團的「J-hope （鄭號錫）」，他穿著皮褲、帶著手套以及墨鏡，一身黑帥氣登場。

接著隨著強烈的背景音樂舞動帥度爆表，雖然LE SSERAFIM成員們沒有出現在影片中，但是在預告最後用合唱劇透：「Eat it up」，這句英文歌詞除了有吃光光、耗費、全盤接受的意思，也可以翻譯為「享受讚美」，搭配野性搖滾風BGM，預測是一首氣場全開的霸氣跩歌（笑），這也是J-hope首次參與女團合作曲，讓雙方粉絲又驚又喜。

