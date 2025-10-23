ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邱澤難得放閃許瑋甯！「希望小孩都像她」當爸2個月吐心聲：覺得很好

這個滿足的男人1／邱澤全糖式的表白　希望兒子都像她

▲演戲時邱澤想著要全然貼近角色，剛滿44歲的邱澤，如今也沒忘了要貼近自己。珍惜自己的真實生活，邱澤分外低調。

圖文／鏡週刊

繼4年前賣破4億元的《當男人戀愛時》後，邱澤再推新作《女孩》。他除了演出一個父親，今年也真的當了父親，更回推到自己父親的年代，去想自己的父親身處那個時代可能會有的思路。

眼前這個男人戀愛了、結婚了，今年有了小孩。我記得邱澤過去是喜歡玩車、改車的。問他還有時間維持這些昔日的愛好嗎？邱澤直說，沒有。問他是沒有時間還是沒有感覺了？他笑了笑說道：「沒有那個念頭，重心完全改變了。」

沒有時間，可能會是一個尋常而普遍的答案。但是沒有那個念頭，則是一個更深、更全然性的變化。看著邱澤，我突然意識到，小孩如何改變一個人，那改變並非來自人本來的組成，而是擴張、開展了一個人的心靈。就算窗外出現的仍是相似的組合，但這個人現在看到的景色已經大不相同了。

這個滿足的男人1／邱澤全糖式的表白　希望兒子都像她

▲關於滿足，邱澤所想到的都是很日常的畫面，而這多少也反映了邱澤所在意的事。

他長年的經紀人透露，其實邱澤一直都很喜歡小孩，只是這個面向，似乎不是大家想像中的邱澤。好的，現在我們完全可以想像了。但邱澤對於自己的生活仍是很低調的，關於家庭生活，他說的只關於自己對兒子的感受。

邱澤以前就想像過自己的家庭。那是什麼樣的樣子？「我以前想像的是，如果哪一天有小孩，一定要自己來餵奶拍嗝。現在，跟自己想像的畫面差不多。我會很想跟他相處，不想錯過他任何的喜怒哀樂。」

邱澤與太太許瑋甯因合作《當男人戀愛時》相戀，2021年底宣布結婚，今年夏天兒子出生。邱澤曾透露兒子跟他一樣有美人尖。不過邱澤說，希望小孩的個性與長相都像許瑋甯，他眼睛柔和笑得瞇瞇：「全部像她就好啦， 」不會希望小孩有像自己的部分嗎？「目前沒什麼太特別的一定要⋯」語氣中，男人對女人的放閃看似有所節制，但細想根本就是全糖等級。

這個滿足的男人1／邱澤全糖式的表白　希望兒子都像她

▲舒淇（左二）執導的《女孩》威尼斯影展世界首映，她與演員一起邱澤（左起）、白小櫻、9m88一起走紅毯。（甲上娛樂提供）

想到滿足，有什麼畫面？「現在想到的，都是日常生活的畫面。很多啊，洗完衣服之後，把衣服每一件都疊得有稜有角的 ⋯嗯，這件事情做得很完美。拍嗝跟哄睡，如果是一系列完成的話，你就會覺得很好。」彷佛是邱澤的完美日常，而日常自有滿足。

雖沒直接說到，滿足是因為結婚或兒子誕生而發生的。但一切都如此相關，邱澤的神情靜靜發著光，他就是滿足的具象化。或許不只是神情而已，因為滿足以深長的步態停駐體內，他整個人因此盈滿。

邱澤

1981年10月14日生。2011年起，以偶像劇《小資女孩向前衝》《必娶女人》等作品吸聚高人氣。以電影《誰先愛上他的》《當男人戀愛時》兩度入圍金馬獎最佳男主角、兩度獲得台北電影獎最佳男主角獎。與許瑋甯因合作《當男人戀愛時》相戀，2021年底結婚，2025年迎來兒子Ian。新作為舒淇首部導演作品《女孩》，電影入圍本屆威尼斯影展主競賽單元，10月31日將於台灣上映。

髮型：@chiron_yun @driven.by／化妝：鄭銘tank @million516／服裝提供：BOSS（淺棕色襯衫）


這個滿足的男人2／《女孩》父親的精準級設定　邱澤一滴酒都沒喝的酒醉詮釋
這個滿足的男人3／邱澤泡奶更要專注　是他的完美日常

