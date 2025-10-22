小煜露面嚴肅認「不知小杰花30萬閃兵」　曝棒棒堂群組狀態：蠻遺憾

記者黃庠棻／台北報導

閃兵案繼2月、5月展開搜索後，檢警21日再發動第三波搜索，這波拘提10人中有5位是知名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰（廖允杰）均被拘提到案，後續5位藝人揭認了閃兵。對此，棒棒堂成員小煜（楊奇煜）在今（22）日出席活動也做出回應。

▲《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

小煜今（22）日出席果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會，被問到昨日小杰遭警方拘提後承認閃兵，他一臉嚴肅地說道「我也不需要解釋什麼，就是遇到了，一開始很震驚，最後就是蠻遺憾的」，也強調自己事前完全不知道小杰花30萬元閃兵。

▲楊奇煜（右）出席《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，小煜也透露「棒棒堂」合體，因為威廉當時閃兵被抓就已全數暫停，節目錄製只錄了一點點，當下就馬上停止所有工作，其他人就馬上回歸自己的工作，他直言「我們本來就是為了節目聚在一起，後面目前沒有計劃」。

▲楊奇煜（右）出席《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）

此外，小煜也分享「棒棒堂」私下確實有群組，但從小杰閃兵事發之後，群組到現在一直保持安靜狀態，被問及對方是否有開口道歉，他直言「他為何要跟我道歉？他要道歉的是所有人」，更談及先前信誓旦旦說團隊沒有問題的阿緯，直呼「那他要跟阿緯道歉」。

▲楊奇煜（左）出席《生命中最美好的5分鐘》棚拍記者會。（圖／記者周宸亘攝）