小杰全黑文「未能義務造成不良示範」：我深感悔意及歉意！

記者張筱涵／綜合報導

藝人閃兵案延燒不止，繼王大陸、陳零九等人之後，檢警於21日展開第三波搜索，再度拘提多名演藝圈人士，包括修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰（廖允杰）以及Energy成員坤達、書偉等人。小杰今（22日）一早透過Instagram發出全黑圖，並在貼文處向外界致歉。

▲小杰21日複訊結束離開新北檢畫面。（圖／記者陳以昇攝）



小杰今天發文表示：「深知身為公眾人物，一切言行皆受社會關注，未能盡到國民義務責任造成不良示範，辜負社會期望我深感悔意及歉意。年輕時，一時失慮所做的錯誤決定，我會全力配合檢方調查及接受司法審查。抱歉佔用社會資源，也向我的家人及所有支持、信任我的朋友們致上最深的歉意。」

▲小杰發文。（圖／翻攝自Instagram／jaydaone111）



事實上，小杰21日遭拘提後坦承以30萬元偽造高血壓病歷閃兵，以35萬元交保後面對媒體詢問「所以是有逃兵嗎」，他則回應：「我們都還在調查當中，但我剛剛都有實話跟檢察官說」，另針對先前宣稱家族遺傳疾病，小杰稱「是有的，等檢方調查完之後再跟大家說，先跟大家說聲抱歉。」