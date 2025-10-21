宋偉恩錄實境突「情緒失控暴走」氣到發抖！　陳漢典嚇壞：怕他會動手

記者孟育民／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。今（21日）舉行媒體餐敘，超沉浸式的劇情，讓宋偉恩坦言錄影過程中一度暴走失控，陳漢典歷歷在目說：「他190我們都抓不住，整個氣到發抖，怕偉恩會動手啦，我們也很尷尬，整個吵起來！」

▲陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本出席《百分之一相對論》 媒體茶敘。（圖／記者徐文彬攝）

宋偉恩坦言因為劇情演到霸凌題材，錄影當下太入戲嚴重走心，當場氣到失控，「一開始我們進去，我有一點像是領頭羊，突然就發生...，她是在我面前賞另外一個女生巴掌，我很意外我就掉進劇情裡，氣到胃很痛，梁以辰超像在制止自己男友的女朋友。」演戲的妹妹也被他嚇壞，宋偉恩事後也趕緊道歉，被問到是否曾經經歷過類似的事情？他意有所指說，「生命中遇到的挫折，都是表演的養份。」

▲▼宋偉恩 。（圖／記者徐文彬攝）

而第一次嘗試密室逃脫遊戲的黃偉晉被笑說是「氣憤擔當」，常常會被嚇到飆髒話，他說：「常常不小心罵出來，沒辦法那真的是本能反應，沒辦法控制。」膽小的梁以辰也說：「真的！每次到要一個人去破關的時候都很想哭，因為太沉浸式了，所以根本不會覺得自己在錄節目，所有的恐懼跟內心的醜陋都會被拍到，完全無法控制。」

▲梁以辰 。（圖／記者徐文彬攝）