楊丞琳突拋震撼彈！　親口曝光「重磅喜訊」：全新的出發

記者翁子涵／台北報導

楊丞琳今（21日）在北京舉辦《有且》音樂分享會，現場不僅首播了全新唱跳單曲〈Yes, but？〉MV，她也親口宣佈即將啟動全新巡演「房間裡的大象」，首場演出將於12月31日南昌揭開序幕，開心表示：「我很期待能在新的舞臺上，用這些新作品和大家再次相遇。」

對於演唱會，她透露：「雖然聽起來像一個很靜的主題，但其實內容會非常豐富，還會唱新專輯裡的6到7首新歌，這場巡演並非《LIKE A STAR》的延伸，而是一次全新的出發。」她表示其實在上一輪巡演還沒結束的時候，就已開始籌備新巡演，「每一場演唱會都是『有且僅有』的，無法比較，只希望大家能感受到第五次巡演帶來的不同意義。」

當天播放的歌曲皆由楊丞琳親自挑選，「我選的這些歌，不只是想讓大家先聽，而是想聊聊它們背後的故事。」她提到〈坐上慢車吹自由的風〉是整張專輯最早錄製的作品，也是她「自我療愈的起點」。「那段時間我的心理狀態並不好，對自己的聲音有些否定。製作人許哲珮很敏銳，她讓我願意重新相信自己的聲音，也讓我在錄音的過程中被治癒。」

〈無須歸還〉與鄭楠的合作，則展現出聲音作為「情緒樂器」的層次感；〈獨白〉在經歷多次歌詞重寫後誕生，成了她少見的90年代R&B嘗試；〈我的正確打開方式〉則以幽默語氣回應外界對她的不夠瞭解。她還特別提到〈仙人掌的花〉，「我想寫一首關於女性成長的歌，這首歌既是給聽眾的，也是給成長過後的自己。」

