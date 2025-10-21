73歲楊烈頻傳烏龍死訊…真實近況曝光！出道50年突「宣布好消息」

記者黃庠棻／台北報導

資深男星楊烈在王偉忠監製的舞台劇《明星養老院》當中飾演曾經紅極一時的歌王，又演又唱，讓觀眾看得相當過癮。楊烈透露，明年他將展開全球巡迴個人演唱會，不只北中南，還將遠征日本與美國。

▲楊烈主演的舞台劇《明星養老院》在高雄至德堂演出。（圖／金星文創提供）

高雄的觀眾可以搶先在11月8日、9日看到楊烈主演的舞台劇《明星養老院》，不只可以聽到楊烈歌王的中英日台四種語言歌曲，劇中他還將演繹面對失憶太太的鐵漢柔情，感人至深。



《明星養老院》的劇本可說是為了楊烈量身打造，將他早期在餐廳演唱的趣味經歷融入劇情。楊烈笑說，這齣戲不只好看，也有社會意義，因為藝人很在乎完美，就是不願意讓觀眾看到一點點不完美，但隨著整體大環境進入高齡社會，明星跟每個人一樣，都會面對年齡漸長的處境，楊烈笑說，自己也曾經歷許多卡關時刻，後來回頭看，高興與低落都是一時的，難關真的都會過去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊烈主演的舞台劇《明星養老院》在高雄至德堂演出。（圖／金星文創提供）

楊烈表示，他的演出生涯已經超過50年，17歲就幫哥哥在飯店代班演唱，還看過客人扔瓶子飛來飛去的荒謬場景，接下來餐廳秀更是熱鬧，各種狀況都有，就這樣一路唱到發片、唱到得金鐘獎、還開始演電視連續劇、演舞台劇，他對於表演依然有夢，正在籌備明年的個人演唱會，從台灣唱到日本、美國，用歌聲繞著地球跑。

▲楊烈主演的舞台劇《明星養老院》在高雄至德堂演出。（圖／金星文創提供）



雖然被頻傳烏龍死訊，但現年73歲的楊烈私底下其實身體相當硬朗，他笑說表演就是一句話，幕起之前，大家都能幫你；可是一旦幕拉起，舞台上只能靠自己，他要求自己必須全神貫注，做出最好的演出。而且他特別喜歡現場，因為觀眾就在眼前，表演者與觀眾的感受會互相呼應，必須把情緒從心裡面發出來，打到全場觀眾，觀眾也會毫無保留地做出反應。

楊烈演出的舞台劇《明星養老院》11月8日、9日在高雄至德堂演出，由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，購票請洽udn售票網。