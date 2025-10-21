台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈因多位藝人涉逃兵案掀起軒然大波，檢警21日展開第三波搜索行動，拘提修杰楷、陳柏霖、ENERGY書偉及Lollipop棒棒堂小杰等人到案，與此形成鮮明對比的是，影星金城武雖擁有免役資格，卻對軍旅生活充滿嚮往，還自願到軍營受訓。

金城武因父親為日本人，身分屬日僑，儘管出生於台灣，依規定享有免役資格，為了拍攝1994年的軍教電影《報告班長3》，特地進入新竹關東橋營區接受三天的新兵訓練，接受刺槍術及體能訓練，並在民國83年國慶日身穿憲兵制服表演刺槍術，與部分藝人因閃避兵役不同，對軍旅生活充滿興趣，尤其在與當過兵的好友聚會時，聽聞軍中生活的趣事更激發了他的嚮往。

▲金城武。（圖／翻攝自微博）

2025年的「閃兵案」陸續爆出多名藝人涉嫌規避兵役。案件從今年2月王大陸遭檢警拘提後擴大，5月第二波偵查又牽出陳零九、威廉、陳大天、大根等人，10月第三波更傳出修杰楷、陳柏霖、Energy坤達與張書偉、棒棒堂小杰皆遭拘提或約談，總計已有15名藝人涉案，涉嫌透過金錢管道偽造病歷閃兵，震撼演藝圈。