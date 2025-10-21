2025青龍電影獎完整入圍名單！　潤娥四度挑戰影后

記者張筱涵／綜合報導

南韓三大電影獎之一的第46屆青龍電影獎正式公布入圍名單，今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》領銜，全片橫掃12項入圍成為最大贏家，將角逐最佳影片、導演、男女主角等多項大獎。入圍名單公布後，韓國電影界掀起討論熱潮，被稱為「國家代表級作品與頂級演員的年度對決」。

▲青龍電影獎將於11月19日舉行。（圖／翻攝自韓網）



青龍電影獎主辦方表示，今年共有15個競賽獎項公布入圍名單，包含最佳影片、導演、新人導演、男女主角、男女配角、男女新人、劇本、美術、攝影照明、音樂、剪輯與技術獎等。人氣投票獎項「人氣明星賞」將另行透過網路投票產生。

今年競爭激烈的最佳影片獎由《徵人啟弒》、《醜得要命》、《我和我的殭屍女兒》、《聖母殺手》、《哈爾濱》五部影片角逐。其中《徵人啟弒》同時入圍最佳導演、最佳男女主角等大獎，展現橫掃之勢；由延尚昊執導的社會驚悚片《醜得要命》以10項入圍緊追其後；玄彬主演的戰爭動作片《哈爾濱》獲得8項提名；《我和我的殭屍女兒》與《異能5：死了一個超人以後》也各取得6項入圍，顯示不同題材與類型電影百花齊放。

此外，今年新銳導演表現亮眼，《3670》、《噪音殺機》、《戰，亂》等作品展現類型創新的影像語言，也成功入圍多項大獎，讓評論大讚「韓國電影進入全新創作世代交接」。

本屆青龍電影獎將於11月19日在首爾汝矣島KBS Hall舉行，屆時將透過KBS2全程直播，揭曉今年韓國電影界最高榮耀花落誰家。

【第46屆青龍電影獎入圍名單】

◆ 最佳影片

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《我和我的殭屍女兒》、《聖母殺手》、《哈爾濱》

◆ 導演獎

閔奎東《聖母殺手》、朴贊郁《徵人啟弒》、延尙昊《醜得要命》、禹民鎬《哈爾濱》、畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》

◆ 新人導演獎

金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》、金秀珍《噪音殺機》、金慧英《沒關係，我沒事！》、朴俊浩《3670》、張秉基《夏天過去後》

◆ 最佳男主角

朴正民《醜得要命》、薛景求《非普通家族》、李炳憲《徵人啟弒》、曹政奭《我和我的殭屍女兒》、玄彬《哈爾濱》

◆ 最佳女主角

孫藝真《徵人啟弒》、宋慧喬《祭司2：闇黑修女》、李在仁《異能5：死了一個超人以後》、李慧英《聖母殺手》、林潤娥《凌晨兩點的惡魔》

◆ 最佳男配角

權海驍《醜得要命》、金聖喆《聖母殺手》、朴正民《哈爾濱》、尹敬浩《我和我的殭屍女兒》、李星民《徵人啟弒》

◆ 最佳女配角

朴智賢《窺鏡》、申鉉彬《醜得要命》、廉惠蘭《徵人啟弒》、李姃垠《我和我的殭屍女兒》、全余贇《祭司2：闇黑修女》

◆ 最佳新人男演員

朴珍榮《異能5：死了一個超人以後》、安普賢《凌晨兩點的惡魔》、安孝燮《全知讀者視角》、鄭星一《戰，亂》、趙宥炫《3670》

◆ 最佳新人女演員

金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》、金珉周《聽說》、盧允瑞《聽說》、李先彬《噪音殺機》、洪藝智《非普通家族》

◆ 攝影照明獎

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆ 劇本獎

《終極對弈》、`《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《異能5：死了一個超人以後》

◆ 音樂獎

《徵人啟弒》、《戰，亂》、《我和我的殭屍女兒》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆ 美術獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》

◆ 剪輯獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

◆ 技術獎

《噪音殺機》（音效）、《徵人啟弒》（服裝）、《醜得要命》（化妝）、《全知讀者視角》（視覺特效）、《聖母殺手》（武術）