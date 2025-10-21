尷尬了！棒棒堂小杰昔堅持「遺傳疾病免役」揶揄威廉：綠島被抓好應景

記者孟育民／台北報導

藝人「閃兵案」持續擴大偵辦中，21日檢警拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人。隊友威廉才因閃兵被逮，小杰5月受訪時曾說明沒當兵的原因，是因為有家族遺傳病史，如今證實花了30萬找閃兵集團偽造高血壓免服兵役，而過去受訪揶揄威廉的畫面打臉自己，引發各界議論。小杰經紀公司也做出回應，「配合司法單位調查，正在了解中，謝謝。」

▲小杰、威廉都閃兵。（圖／翻攝自小杰、威廉IG）

小杰5月時被問到成員威廉閃兵，當時回應：「我早上電話一直響，大家都來問我威廉的事，但其實我不了解，要他們自己去處理，我們從上次表演完就沒有再見面了。」更不忘調侃對方，「他在綠島外景被抓？這麼應景喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於是否有當兵？小杰嚴肅表示沒有，「我自己有家族性遺傳疾病所以沒當，當初有去醫院做檢查。」事實上，棒棒堂成員小煜也沒當兵，他曾經表示：「我因患有僵直性脊椎炎而免役，但對於當兵，規定就是規定，不管你喜歡或不喜歡，你都得接受。」而棒棒堂日前才在金鐘得獎，如今再度爆出成員閃兵，也引發外界關注。