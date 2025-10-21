羅志祥遭騙走5萬元！　全身髒黑落魄蹲路邊「車手身份」曝光

▲羅志祥新歌MV邀請馬志翔助陣演出。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥推出新單曲〈做伙〉，這是他出道以來首支全閩南語創作作品，這次他不只用最貼近庶民的語言唱出生活的掙扎，也邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷共同出演MV，三人攜手詮釋社會辛勞階層的故事，唱出城市中最真實的孤單與溫度，他表示：「這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊的人那些每天都在努力、卻沒人看見的人。」

▲▼羅志祥和馬志翔攜手詮釋社會辛勞階層的故事。（圖／華納音樂提供）



MV由擅於刻畫人性的新銳導演鄔鶴宏執導，整體以城市灰調呈現出「社會邊緣」的現實樣貌，羅志祥在片中飾演一位在廢棄車廠打工的男人，因被騙走五萬元，每天報案卻無人理會；FEniX成員陳峻廷飾演外表冷漠、內心善良的刑警，會偷偷塞錢給羅志祥，讓他能寄錢回家、讓媽媽安心；而馬志翔則特別出演詐騙車手，一個被命運推著走、終究逃不出困境的小人物。三人的角色交織出一幅社會底層縮影，沒有壞人，只有被生活逼著咬牙的靈魂。

談到與馬志翔的再度合作，羅志祥笑說這次重逢幾乎是「命中注定」的安排，「討論MV人選時，腦中突然跳出他的名字，很奇妙，我們已經15年沒有聯絡，以前會一起打球，還會彼此探班，後來各忙各的比較少聯繫，就沒再見面。結果這次在討論MV企劃時，我和經紀人小霜居然同一時間就想到了他，在第一時間就想到他在這支MV最後一幕笑的模樣，感覺這首歌就是要我們再相見。」

兩人久別重逢依舊默契十足，羅志祥笑稱：「他在MV裡比我慘，一直被打、被追。」拍攝空檔時，羅志祥甚至還開玩笑回頭問馬志翔：「你會不會後悔？」羅志祥也特地將自己全身塗髒、穿上破舊工裝，以逼真的裝扮詮釋底層勞工的辛苦，他說：「那種油漬和灰塵的味道是真的，拍完全身都是黑的，但我希望觀眾看到的是真實的樣子。現實很苦、很亂，但那是很多人每天的生活。」

