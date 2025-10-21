演藝圈閃兵集團！「8個月抓出15藝人」全翻車 逃兵內幕一次看
記者田暐瑋／綜合報導
台灣近年藝人閃兵事件引起社會關注，從今年2月王大陸被捕開始，之後像是包粽子一樣抓出一票藝人，像是陳零九、威廉、陳大天，如今第三波更大咖，修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及坤達、棒棒堂小杰等人都是拘提名單，8個月已累積15名藝人。
一般免役原因多為健康狀況，包括脊椎疾病（如椎間盤突出、脊椎側彎）、心臟疾病（氣喘、氣胸、心臟病）、血液疾病（地中海型貧血）以及其他如漏斗胸等疾病，這些疾病被用以申請免役，部分藝人因此未服兵役。
▲修杰楷、陳柏霖、坤達都被拘提調查閃兵。（圖／資料照）
1.王大陸：偽造心臟方面疾病的病歷逃避兵役，於2025年2月被拘提，交保金360萬元。
2.陳零九：偽造高血壓病歷逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金40萬元。
3.棒棒堂威廉：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金50萬元。
4.陳大天：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金30萬元。
5.前SpeXial小熊Teddy：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金15萬元。
6.阿虎：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金20萬元。
7.陳信維：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金10萬元。
8.大根：使用假病歷逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金20萬元。
9.超克七李銓：偽造血壓異常逃避兵役，於2025年5月被拘提，交保金25萬元。
10.黃博石：偽造高血壓病歷逃避兵役，於2025年5月被拘提，各自交保金10萬元。
11.Energy坤達：因氣胸及動過肺部手術免除兵役，於2025年10月拘提，但因出國工作尚未被拘提。
12.Energy書偉：因遺傳性地中海型貧血免除兵役，於2025年10月拘提，目前待審理。
13.陳柏霖：因重度高血壓獲免役，於2025年10月拘提，目前待審理。
14.修杰楷：偽造高血壓病歷逃兵，但因失誤改成替代役服役7個月後退役，於2025年10月拘提，目前待審理。
15.棒棒堂小杰：因家族遺傳病史免除兵役，於2025年10月拘提，目前待審理。
▲藝人閃兵表格，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製圖）
