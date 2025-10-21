迪麗熱巴新劇搭台灣男神！　演員名單粉碎傳言「沒有林柏宏」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴主演陸劇《雖然不能同時擁有一切》，9月一度傳出其中一位是台灣男神林柏宏，引發關注。該劇昨日（20）官宣演員陣容，不過名單中沒有林柏宏，其中一位是台灣男星是陳昊森。

▲迪麗熱巴第一次主演迷你劇，演員陣容近日官宣。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴主演的是迷你劇集《雖然不能同時擁有一切》，全劇僅6集，單集45至50分鐘，故事改編自日本直木獎作家山本文緒的小說《藍，或另一種藍》。她一個人將扮演兩個截然不同角色，一個是都市上班族女性A，另一個是小鎮家庭主婦B，另外還有3個男性角色，分別由陳昊森、嚴屹寬以及常華森演出。

▲迪麗熱巴新劇男性演員包括陳昊森、嚴屹寬以及常華森。（圖／翻攝自微博）

根據故事簡介，都市白領A女與家庭主婦B女將與3個男人有感情糾葛。一個是B女的丈夫，外表斯文卻是家暴男；一個是誤把家庭主婦B女認成白領A女的95後富二代，相處過程中對B女情根深種。第三個男人與白領A女有曖昧情愫。

陸網相當重視演員陣容的排位，陳昊森名字僅在迪麗熱巴之後，資歷頗深的嚴屹寬是「友情主演」，人氣當紅的常華森是「特别邀請」，演員陣容順序也引發大陸網友關注。同時這也是迪麗熱巴身為大陸長劇頂流明星，第一部挑戰迷你劇集的作品。