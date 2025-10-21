威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小杰被抓了

記者田暐瑋／綜合報導

威廉5月爆出涉嫌偽造病歷的閃兵爭議，成員小杰21日也遭到拘提，成為團體中第2位閃兵，而日前棒棒堂奪得金鐘獎，在慶功宴上阿緯提到成員閃兵問題，還出面強調其他人免役的原因：「這件事我們百分之百合情合理。」如今小杰也閃兵，這段影片被網友翻出後虧說：「臉總是被打的這麼快。」

▲第60屆金鐘獎TVBS慶功宴，實境節目主持人獎，敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）

日前棒棒堂才奪下金鐘獎，在慶功宴上聊起免役問題，威廉承認「棒棒堂六人都沒有當兵」，阿緯則緩頰說道：「大家不要擔心，這件事我們百分之百合情合理，我們已經沒有兵役問題了。就等威廉的官司到了，會給大家一個答案。事情已經發生了，我們就是勇往直前。」

事實上過去王子未曾提過自己兵役問題，當天他也首度回應，坦承的確未服兵役，王子解釋：「因為我有家族遺傳病史。」威廉坦言，在沒有工作的這幾個月，腦中閃過不少念頭，包括想去阿緯旗下餐廳做外場端盤子，甚至提過想去美國做房仲。

▲第60屆金鐘獎TVBS慶功宴，實境節目主持人獎，敖犬、威廉、阿緯、小杰、王子、朵拉 Dora/來吧!哪裡怕。（圖／記者李毓康攝）



