坤達閃兵「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理嗎

藝人閃兵案今(21日)新北檢發動第三波行動，稍早警方先行拘提帶回涉案5名藝人，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉及坤達、棒棒堂小杰。坤達人正好因工作出國，警方上門時撲空，他過去因氣胸免除兵役，但也被質疑為何還能跳體能消耗極大的16蹲，如今涉閃兵，引發高度關注。

▲坤達。（圖／記者周宸亘攝）

Energy坤達2005年11月因「自發性氣胸」住院，並且緊急做肺部導流手術，2019年拍攝偶像劇《月村歡迎你》時，劇中還有半裸鏡頭，當時他胸口有氣胸的術後疤痕，工作人員協助靠上妝遮掩疤痕入鏡，因而免除兵役。

▲坤達拍偶像劇，花絮影片曾提到胸口有氣胸手術疤痕。（圖／翻攝自YouTube）



如今因閃兵問題遭警方拘提，坤達人正在國外工作，今年2月有網友在Dcard發文提到坤達在《木曜4超玩》全明星運動會中的優異表現，質疑其免役資格，「坤達在木曜運動會的表現，我都以為他是海陸退伍的」，加上又能復出大跳16蹲，網友不客氣開酸：「當兵不能當，運動會卻可以在那飛來飛去當MVP，這是合理的嗎？」

當時有網友為坤達辯護，認為「合理又合法」，有人分享自身經驗表示：「我氣胸兩次開了兩次管也插了，肺葉也切了一樣能跑能跳，百米也是跑12秒但體檢就是被刷掉」，而Energy當年全員因傷免役，阿弟是椎間盤突出，因此一度退團養傷，Toro（郭葦昀）入伍報到後因脊椎側彎被驗退，書偉（張書偉）患有地中海型貧血、牛奶（葉乃文）則是脊椎移位。

