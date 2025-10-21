楊謹華不放棄懷孕求子！　挑戰「演藝圈最高齡媽咪」：向宇宙許願

▲金鐘影后楊謹華透露，自己向宇宙許願要當媽媽。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

楊謹華在40歲那年步入婚姻，一直懷抱成為母親的期望，如今即將迎來48歲，她坦言這些年嘗試過各種求子方式，至今雖未如願，卻始終沒有放棄；她暫未考慮出國尋求代理孕母或領養，希望能親身體驗懷孕與生產的過程，真實地感受成為母親的喜悅。

▲楊謹華（右起）和謝盈萱、陳庭妮在影集《影后》中，上演姐妹淘產生心結的戲碼；她也憑此劇成為金鐘影后。（圖／鏡週刊提供）

新戲《看看你有多愛我》中，新科金鐘影后楊謹華飾演與雙胞胎女兒一起闖蕩親子網紅界的媽媽，而現實生活中她還未盼到「好消息」，眼看好友林依晨、劉品言相繼踏上育兒之路，楊祐寧更在5年內迎來3個孩子，如今她公開亮相，連媒體也不追問生子進度了。

▲楊謹華（中）在新劇《看看你有多愛我》飾演育有一對雙胞胎女兒的親子網紅。左為林思廷、右為詹子萱。（圖／晴天影像提供）

媽媽奪命叩 關心過頭

不過楊謹華並未放棄希望，畢竟林志玲47歲當媽，陳明真48歲生雙胞胎，她認為自己一定還有機會。儘管朋友們現在鮮少再提這個話題，但她相當坦然：「我一直維持身體狀態，就是想要自己生。」

是否想挑戰「演藝圈最高齡媽咪」？她笑著堅定回答：「我加油！我們要有信心！向宇宙許願！」其實早在2011年，楊謹華就曾考慮凍卵，但她坦言那時已過34歲，其實有點晚了，後來覺得沒必要勉強，就順其自然。

▲楊謹華（中）去年47歲的生日派對十分盛大，好友Ella（右）和楊祐寧（左）都盛裝同樂。（圖／翻攝自楊謹華IG）

新戲中的角色與母親衝突不斷，楊謹華也有類似經歷，她入行後與母親同住一個屋簷下超過10年；媽媽替她理財、置產，還常因關心而每2小時就打電話，令她抓狂，兩人也為瑣事大吵，但最後總是她先低頭。

曾為練習生 浪姐圓夢

「現在婚後獨立了，反而更懂媽媽。」楊謹華笑說以前在媽媽嚴密的監控下，花錢不手軟，如今購物前都會先思考「這東西可以用多久？」才決定是否下手。

▲拍戲多年，楊謹華今年終於以《影后》拿下金鐘獎戲劇節目女主角獎。（圖／鏡週刊提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》中，有段年輕時懷抱星夢、渴望女團出道的劇情，戲中曾與閨密李維維一起奮鬥，卻因一場意外被迫退出，從此形同陌路。這段故事與她的真實人生有幾分雷同，她18歲時曾簽約成為練習生，卻始終沒有發片機會，合約期滿後，公司一哄而散，直到45歲參加陸綜《乘風破浪的姐姐》，才意外圓了自己在舞台上唱跳的夢想。

楊謹華與李維維在模特兒時期便認識，楊謹華笑說：「那時她拍很多MV，很紅！」李維維則打趣透露，拍戲時為了在氣場上輾壓對方，堅持不脫高跟鞋，深怕矮人一截。





