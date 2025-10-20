子瑜講韓文：我來自台灣！「重現10年前經典自我介紹」粉絲眼眶紅了

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩周子瑜獨自前往韓國打拼，她2015年參加《SIXTEEN》選秀成功出道，成為TWICE一員，團體迎來10週年，她近日重現當年參選的經典自我介紹台詞，一句「大家好，我是來自台灣的子瑜」，看得粉絲熱淚盈眶。

▲子瑜2015年參加選秀節目《SIXTEEN》入選進TWICE。（圖／翻攝自YouTube）



子瑜被在JYP相中之後，毅然決然隻身飛往韓國參加選秀節目《SIXTEEN》，經過重重選拔，本來不在入選名單上，但她最受觀眾喜愛，且實力增長最多，在最後一個關鍵時刻以追加團員入選「TWICE」，出道後，她確實也靠著自身努力，慢慢站穩腳步。

▲▼子瑜重現10年前的經典自我介紹，講韓文「我來自台灣」。（圖／翻攝自YouTube、推特990614tzuyu）



當年子瑜還青澀地用韓文自我介紹「大家好，我是來自台灣的子瑜」，如今TWICE成軍10週年，團體18日在首爾舉辦見面會，她重現當年參賽的經典自我介紹台詞，「「大家好，我是來自台灣的子瑜」，這句話裡含著10年來她所付出的努力，讓粉絲動容不已。

TWICE於2015年10月成軍出道，舉辦過無數場巡演，但始終沒有來過子瑜的家鄉台灣，直到2025年迎來10週年，粉絲終於等到9妞到齊來台，且她們即將站在最大舞台「高雄世運」，11月22日門票售罄後，主辦單位緊急加開11月23日，不僅如此，她們還將在2026年3月返場前往臺北大巨蛋，3場演出對於台灣粉絲別具意義。